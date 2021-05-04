В речном порту Братислава построят СПГ-терминал

В порту Братислава (Словакия) на берегу Дуная построят СПГ-терминал. Его стоимость оценивается в 40 млн евро. Площадь терминала составит 5,5 кв.м.

На терминале будут располагаться объекты по производству и хранению СПГ для бункеровки судов, а также станции по заправке автоцистерн.

Начало строительства планируется в 2022 году, окончание работ – в 2026 году.

Терминал построят в рамках инициативы Евросоюза по созданию транспортного коридора Рейн-Дунай и проекта по сокращению выбросов парниковых газов.

В настоящее время проект строительства СПГ-терминала находится в стадии подготовки.