Корея захватила рынок по строительству LPG-танкеров

Южнокорейские верфи в 2021 году получили заказы на строительство 31 танкера для транспортировки сжиженного нефтяного газа (LPG) из 44, заказанных в этом году во всем мире, или 70% от всего объема заказов на газовозы.

По данным Yonhap,всего за 2017 году Корея получила заказ на строительство 34 LPG-танкеров, в 2018 году – 48. В 2019 году этот показатель составлял 64 ед.

В Clarkson Research прогнозируют, что глобальные заказы на новые LPG-газовозы вырастут в этом году на 9% (до 48 судов), а в 2022 году – до 58 ед.