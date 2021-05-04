Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Корея захватила рынок по строительству LPG-танкеров
04.05.2021

Корея захватила рынок по строительству LPG-танкеров

    • Южнокорейские верфи в 2021 году получили заказы на строительство 31 танкера для транспортировки сжиженного нефтяного газа (LPG) из 44, заказанных в этом году во всем мире, или 70% от всего объема заказов на газовозы.

    По данным Yonhap,всего за 2017 году Корея получила заказ на строительство 34 LPG-танкеров, в 2018 году – 48. В 2019 году этот показатель составлял 64 ед.

    В Clarkson Research прогнозируют, что глобальные заказы на новые LPG-газовозы вырастут в этом году на 9% (до 48 судов), а в 2022 году – до 58 ед.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.05.2021
    Китай построит 22 контейнеровоза для CMA CGM
    CMA CGM заказал в Китае строительство 22 контейнеровозов на общую сумму 2,3 млрд долларов. […]
    CMA CGMКитайКонтейнеровозыСудостроение
    0
    27.01.2021
    Samsung Heavy получила новый заказ на контейнеровозы
    Samsung Heavy Industries Co объявила о получении заказа на строительство 2 контейнеровозов вместимостью 13000 […]
    Samsung Heavy IndustriesКонтейнеровозыСудостроение
    0
    04.03.2021
    Транспортёры нового поколения для «Звезды»
    В рамках строительства второй очереди ССК «Звезда» на судоверфь поставлена система самоприводных модульных транспортёров […]
    "Голиаф"Оборудованиесамоходный транспортерСКК "Звезда"
    0
    26.01.2021
    COSCO инвестирует 900 млн долларов в строительство газовозов для «Арктик СПГ 2»
    COSCO Shipping Energy Transportation согласовал план по инвестициям в строительство трех СПГ-газовозов для российского […]
    COSCOLNGMOLSovcomflot
    0
    29.01.2021
    Двигатели для газовозов по проекту «Арктик СПГ 2» поставит Wärtsilä
    Wärtsilä получила заказа на поставку двухтопливных двигателей для шести СПГ-газовозов, которые будут построены на […]
    WartsilaАрктик СПГ 2газовозыДвигатель
    0
    29.04.2021
    В Архангельске открывается производство пропульсивного комплекса для судов
    Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш» открыл в Архангельске филиал «АЭМ-Пропульсия». Главной задачей компании […]
    Архангельскгребной винтПроизводствопропульсивный комплекс
    0
    26.04.2021
    Принципиально новый «зеленый» автомобилевоз Höegh Autoliners
    Самый крупный в своем сегменте
    "зеленое судно"Hoegh AutolinersАвтомобилевознулевые выбросы
    0
    20.02.2021
    Лес и пенька
    В XVI веке города Холмогоры и Архангельск стали первыми морскими воротами московского государства. Здесь […]
    АрхангельскверфиИсторияканат
    0
    09.02.2021
    Hapag-Lloyd получил «зеленое» финансирование на 23-тысячники
    Hapag-Lloyd заключил две сделки по «зеленому» финансированию строительства шести контейнеровозов вместимостью 23,5 тыс. TEU, […]
    23-тысячникHapag-Lloydзеленое финансированиеКонтейнеровозы
    0
    26.01.2021
    Корея построит два танкера-химовоза для европейской компании
    Hyundai Mipo Dockyard Co. построит 2 танкера-химовоза для европейской компании. Как сообщает Yonhap, стоимость […]
    Hyundai Mipo DockyardСудостроениеЮжная Корея
    0
    26.04.2021
    «Звезда» получила мультивиллеры
    Судостроительный комплекс «Звезда» получил партию уникального транспортного оборудования для обеспечения работы крупнейшего в России […]
    мультивиллерОборудованиеСКК "Звезда"стапель
    0
    04.02.2021
    Первая закладка на Жатайской верфи планируется через 9 месяцев
    Количество рабочих и техники, задействованных на строительстве Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами арктические […]
    Жатайская судоверфьСтроительствоСудостроениеЯкутия
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    Контейнерные перевозки Показать всё
    04.05.2021 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики
    04.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2021
    30.04.2021 Влияет ли размер контейнеровоза на точность соблюдения расписания?
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года в деталях
    29.04.2021 Роттердам вырос на 3%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти