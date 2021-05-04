Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2021

На 17 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение ставок. Снижение ставок произошло только из Китая на порты Японии.

Ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 4,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,8%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 3,7%, ставки на порты восточного побережья – на 4,1%.

Значительно поднялись ставки из Китая на Персидский залив – плюс 17,5% к уровню 16 недели.

Ставки на Южную Америку на 14 неделе увеличились на 3%, на Австралию и Новую Зеландию – на 2,2%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии опустились на 1,8%. В то же время ставки на Южную Корею значительно выросли – на 12,2%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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