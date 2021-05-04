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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2021
04.05.2021

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2021

    • На 17 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение ставок. Снижение ставок произошло только из Китая на порты Японии.

    Ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 4,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,8%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 3,7%, ставки на порты восточного побережья – на 4,1%.

    Значительно поднялись ставки из Китая на Персидский залив – плюс 17,5% к уровню 16 недели.

    Ставки на Южную Америку на 14 неделе увеличились на 3%, на Австралию и Новую Зеландию – на 2,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии опустились на 1,8%. В то же время ставки на Южную Корею значительно выросли – на 12,2%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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