Первый зерновой жд терминал Забайкальск–Китай в активной стадии строительства

На территории опережающего развития «Забайкалье» началась активная стадия строительства зернового железнодорожного терминала, который обеспечит кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок зерна в Китай из Сибири и Забайкалья. В ходе работ компания-инвестор «Забайкальский зерновой терминал» выполняет выемку и отсыпку скальных пород, а также приступила к устройству фундаментов под основные сооружения экспортного терминала, строительству железнодорожного хозяйства. Ввод в эксплуатацию зернового терминала мощностью перевалки до 8 млн тонн в год намечен на четвертый квартал 2022 года, сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Основной объем земляных работ выполнен. Мы приступили к монтажу железобетонных конструкций. Ведется бетонирование фундаментов норийных вышек высотой 37 метров. Идут работы по заливке фундаментов под ёмкости для хранения зерновых культур – силосы, каждый будет иметь высоту 27 м и вмещать 5 тыс. тонн зерна. Основания под первые два из 16 силосов уже подготовлены. Продолжается обустройство железнодорожного путевого хозяйства по широкой и узкой колее, в мае приступим к монтажу трехэтажного административно-бытового корпуса, выполним подведение коммуникаций и подключимся к внешним сетям энергоснабжения», — сообщила администратор строительных проектов ООО «Забайкальский зерновой терминал» Екатерина Мосина.

Следующим этапом реализации проекта станет монтаж основного технологического оборудования, в том числе конвейеров, норий, силосов и весов. Также будут смонтированы автоматика и системы пылеподавления, лаборатория для определения качества зерна.

Уникальная особенность терминала заключается в выполнении перевалки зерна с вагонов используемой в России широкой колеи на узкую колею, проложенную в Китае. Ранее различие в ширине железнодорожной колеи делало невозможным прямые поставки зерна по железной дороге из-за отсутствия инфраструктуры для перевалки.

Номенклатура продукции, отгружаемой через терминал, будет включать все зерновые, зернобобовые и масленичные культуры, выращиваемые на территории Российской Федерации в промышленных объемах. В основном это соя, рапс, пшеница, овес, кукуруза, подсолнечник и ячмень. Годовой объем перевалки составит до 8 млн тонн. На самом терминале смогут храниться до 80 тыс. тонн.

«Первый зерновой железнодорожный терминал Забайкальск–Маньчжурия» станет ключевым элементом инфраструктуры нового экспортного зернового коридора Сибирь-Китай. Это будет кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок сибирского и забайкальского зерна. Маршрут исключает дополнительное сухопутное транспортное плечо, так как наш терминал значительно ближе существующих морских портов. Кроме того, исключается само морское плечо и перевалка вагон-судно. В итоге благодаря уникальной логистике российское зерно получит конкурентное ценовое преимущество в сравнении с поставками из США и Канады как на условиях Free On Board, когда продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно, так и на условиях поставки в порт покупателя, ведь наш терминал уже будет стоять на границе покупателя», — отметил заместитель генерального директора ООО «Забайкальский зерновой терминал» Алексей Хосоев.

Как рассказала заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Терос ЗК» Анна Щирцова, для компании, реализующей крупные проекты в сфере сельского хозяйства в Забайкальском крае, новый зерновой терминал будет полезен для экспорта выращенных масленичных культур с минимальными логистическим затратами. Также появится возможность повысить продажи. «Мы выращиваем рапс на экспорт. В этом году сеем подсолнечник, овес и лен. Основным рынком сбыта является Китай. Наличие трансграничного терминала станет одним из факторов, позволяющих масштабировать бизнес. Кроме того, мы намерены пользоваться налоговыми льготами, которые предоставляются инвесторам, работающим в условиях дальневосточных преференциальных режимов. В настоящее время ожидаем расширения границ ТОР «Забайкалье», чтобы реализовать проект по созданию нового агрохолдинга в статусе ее резидента», — сказала она.

В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект компании «Забайкальский зерновой терминал» составят 6,3 млрд рублей. Из этого объема уже инвестировано 285 млн рублей. Помимо строительства и закупки оборудования, средства будут направлены на формирование парка локомотивов и спецтехники.