Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый зерновой жд терминал Забайкальск–Китай в активной стадии строительства
30.04.2021

Первый зерновой жд терминал Забайкальск–Китай в активной стадии строительства

    • На территории опережающего развития «Забайкалье» началась активная стадия строительства зернового железнодорожного терминала, который обеспечит кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок зерна в Китай из Сибири и Забайкалья. В ходе работ компания-инвестор «Забайкальский зерновой терминал» выполняет выемку и отсыпку скальных пород, а также приступила к устройству фундаментов под основные сооружения экспортного терминала, строительству железнодорожного хозяйства. Ввод в эксплуатацию зернового терминала мощностью перевалки до 8 млн тонн в год намечен на четвертый квартал 2022 года, сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    «Основной объем земляных работ выполнен. Мы приступили к монтажу железобетонных конструкций. Ведется бетонирование фундаментов норийных вышек высотой 37 метров. Идут работы по заливке фундаментов под ёмкости для хранения зерновых культур – силосы, каждый будет иметь высоту 27 м и вмещать 5 тыс. тонн зерна. Основания под первые два из 16 силосов уже подготовлены. Продолжается обустройство железнодорожного путевого хозяйства по широкой и узкой колее, в мае приступим к монтажу трехэтажного административно-бытового корпуса, выполним подведение коммуникаций и подключимся к внешним сетям энергоснабжения», — сообщила администратор строительных проектов ООО «Забайкальский зерновой терминал» Екатерина Мосина.

    Следующим этапом реализации проекта станет монтаж основного технологического оборудования, в том числе конвейеров, норий, силосов и весов. Также будут смонтированы автоматика и системы пылеподавления, лаборатория для определения качества зерна.

    Уникальная особенность терминала заключается в выполнении перевалки зерна с вагонов используемой в России широкой колеи на узкую колею, проложенную в Китае. Ранее различие в ширине железнодорожной колеи делало невозможным прямые поставки зерна по железной дороге из-за отсутствия инфраструктуры для перевалки.

    Номенклатура продукции, отгружаемой через терминал, будет включать все зерновые, зернобобовые и масленичные культуры, выращиваемые на территории Российской Федерации в промышленных объемах. В основном это соя, рапс, пшеница, овес, кукуруза, подсолнечник и ячмень. Годовой объем перевалки составит до 8 млн тонн. На самом терминале смогут храниться до 80 тыс. тонн.

    «Первый зерновой железнодорожный терминал Забайкальск–Маньчжурия» станет ключевым элементом инфраструктуры нового экспортного зернового коридора Сибирь-Китай. Это будет кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок сибирского и забайкальского зерна. Маршрут исключает дополнительное сухопутное транспортное плечо, так как наш терминал значительно ближе существующих морских портов. Кроме того, исключается само морское плечо и перевалка вагон-судно. В итоге благодаря уникальной логистике российское зерно получит конкурентное ценовое преимущество в сравнении с поставками из США и Канады как на условиях Free On Board, когда продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно, так и на условиях поставки в порт покупателя, ведь наш терминал уже будет стоять на границе покупателя», — отметил заместитель генерального директора ООО «Забайкальский зерновой терминал» Алексей Хосоев.

    Как рассказала заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Терос ЗК» Анна Щирцова, для компании, реализующей крупные проекты в сфере сельского хозяйства в Забайкальском крае, новый зерновой терминал будет полезен для экспорта выращенных масленичных культур с минимальными логистическим затратами. Также появится возможность повысить продажи. «Мы выращиваем рапс на экспорт. В этом году сеем подсолнечник, овес и лен. Основным рынком сбыта является Китай. Наличие трансграничного терминала станет одним из факторов, позволяющих масштабировать бизнес. Кроме того, мы намерены пользоваться налоговыми льготами, которые предоставляются инвесторам, работающим в условиях дальневосточных преференциальных режимов. В настоящее время ожидаем расширения границ ТОР «Забайкалье», чтобы реализовать проект по созданию нового агрохолдинга в статусе ее резидента», — сказала она.

    В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект компании «Забайкальский зерновой терминал» составят 6,3 млрд рублей. Из этого объема уже инвестировано 285 млн рублей. Помимо строительства и закупки оборудования, средства будут направлены на формирование парка локомотивов и спецтехники.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2021
    FESCO и «Глобус» повезут пиломат в Китай в контейнерах
    Транспортная группа FESCO и ТЛК «Глобус» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки пиломатериалов […]
    FESCO Дальний ВостокКитайПиломатериалы
    0
    09.03.2021
    Краш-тест для высокоскоростных поездов
    Китайский производитель поездов CRRC Changchun Railway Vehicles Co, Ltd. завершил первые в стране испытания […]
    ВидеоКитайПоездатестирование
    0
    14.01.2021
    Экспорт мяса в январе-сентябре 2020 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2020МясоСтатистика таможниТСВТ
    0
    05.04.2021
    Железнодорожные войска начинают строить вторую ветку БАМа
    Подразделения 5-й отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России 5 апреля приступают к строительству второй […]
    армияБАМвоенныеЖелезная дорога
    0
    01.02.2021
    Зачем Boeing возит самолеты на поезде через пол-Америки
    Многие любители авиации знают один факт: фюзеляжи для будущих самолетов Boeing 737 выпускают в […]
    BoeingБоингБоинг 737Железная дорога
    0
    15.04.2021
    Одобрен третий этап строительства станции Лужская-Генеральная
    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на третий этап строительства […]
    ГлавгосэкспертизаЕврохимжд станцияЛужская
    0
    12.03.2021
    Как строят мосты для высокоскоростных поездов в Китае
    Большинство высокоскоростных поездов Китая ходят по эстакадам и мостам. Информационное агентство Xinhua опубликовало таймлапс-видео […]
    Видеожелезнодорожный мостКитай
    0
    24.02.2021
    Нефтеэкспорт России, 2020 год: нефть в долларах снизилась на 40,4%
    По итогам 2020 года экспорт российской нефти в физическом выражении, по данным ФТС, составил […]
    2020ГазНефтепродуктыНефть
    0
    21.01.2021
    Экспорт рыбы из России в январе-сентябре 2020 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2020РыбаСтатистика таможниТСВТ
    0
    21.04.2021
    В Китае взорвался грузопассажирский паром
    Видео
    ВзрывВидеогрузопассажирский паромКитай
    0
    02.03.2021
    Самый большой китайский контейнеровоз «река-море» вышел в первый рейс
    Контейнеровоз «Ханьхай-5» с грузом медицинских средств и технического оборудования отправился 1 марта из порта […]
    Китайконтейнеровозсудно "река-море"Янцзы
    0
    22.01.2021
    Экспорт рыбы из России в январе-сентябре 2020 года
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-сентябре […]
    2020РыбаСтатистика таможниТСВТ
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.04.2021 Влияет ли размер контейнеровоза на точность соблюдения расписания?
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года в деталях
    29.04.2021 Роттердам вырос на 3%
    28.04.2021 Гетеборг увеличил перевалку контейнеров, ро-ро и автомобилей
    27.04.2021 DPW вырос на 10%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти