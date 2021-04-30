Экспорт меди и изделий из нее в январе-феврале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-феврале 2021 года экспорт из России меди и изделий из нее составил 118,9 тыс. тонн (-15,2% к январю-февралю 2020 года), или 873,5 млн долларов (+6,2%).

При этом поставки рафинированной меди и необработанных медных сплавов в январе-феврале этого года в физическом снизились на 20,6%, в денежном они остались на уровне аналогичного показателя прошлого года (+0,1%).

Поставки медной проволоки, напротив, увеличились: в физическом выражении – на 13,9%, в денежном – на 38,2%.

В первые два месяца 2021 года медь и изделия из нее из России отгружались в 66 стран. Основными получателями были Китай, Кувейт, Нидерланды и Турция.

Поставки меди и изделий из нее в Китай и Турцию выросли, в Кувейт и Нидерланды – сократились.

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