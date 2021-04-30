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Экспорт цветных металлов
30.04.2021

Экспорт меди и изделий из нее в январе-феврале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-феврале 2021 года экспорт из России меди и изделий из нее составил 118,9 тыс. тонн (-15,2% к январю-февралю 2020 года), или 873,5 млн долларов (+6,2%).

    При этом поставки рафинированной меди и необработанных медных сплавов в январе-феврале этого года в физическом снизились на 20,6%, в денежном они остались на уровне аналогичного показателя прошлого года (+0,1%).

    Поставки медной проволоки, напротив, увеличились: в физическом выражении – на 13,9%, в денежном – на 38,2%.

    В первые два месяца 2021 года медь и изделия из нее из России отгружались в 66 стран. Основными получателями были Китай, Кувейт, Нидерланды и Турция.

    Поставки меди и изделий из нее в Китай и Турцию выросли, в Кувейт и Нидерланды – сократились.

    Подробный анализ экспорта меди и изделий из нее, а также других грузов из России по итогам января-февраля 2021 года доступен по подписке.


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