Грузооборот Арктического бассейна в марте 2021 года: выросла перевалка нефтепродуктов

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 4,2% относительно показателя марта прошлого года. В том числе экспорт уменьшился на 0,9%, каботаж – на 9%, импорт сократился на 37,6%.

В марте 2021 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,6%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона почти половина приходилась на нефть – 42%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (24,5%). Доля угля и кокса в марте 2021 года составила 15,6%.

Самая высокая динамика была в сегменте нефтепродуктов, перевалка которых выросла на 72,4%. Химических и минеральных удобрений было обработано на 23,5% больше, чем в марте 2020 года, оборот сжиженного газа вырос на 10,9%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке черных металлов (-35%), цветных металлов (-25,2%), а также руды (-21,2%).

В марте 2021 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 58,8%, Сабетта обработала 29,7%, на Варандей приходилось 5,1%.

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