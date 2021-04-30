Гигантский модуль для новой платформы на шельфе Норвегии

7 апреля, через два года после начала строительства, гигантский модуль MSF (Module Support Frame) для платформы Johan Sverdrup P2 покинул верфь Aibel в Таиланде и отправился в Норвегию на судне «GPO Sapphire».

Это основная опорная рама для новой платформы, которая будет работать на месторождении Johan Sverdrup. На ее создание потребовалось два года, или 12 млн человеко-часов. Размером она с футбольное поле, а ее высота составляет 40 м.

В мае модуль прибудет в Гисмарвик. Там его с помощью самого большого в мире кранового судна «Sleipnir» соединят с другими модулями в пятую платформу для Johan Sverdrup.

Видео: Equinor