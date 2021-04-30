Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2021
30.04.2021

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2021

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 5, 2021
    На 5 неделе года фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами дедвейтом 40-50 тыс. тонн […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    13.04.2021
    TransRussia-2021: встреча вживую
    12 апреля в Москве открылась 25-я юбилейная Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и […]
    2021ВыставкаТрансРоссия
    0
    02.04.2021
    Ставки на экспорт из России растут
    Текущую ситуацию со ставками фрахта на контейнерные перевозки и тенденции рынка для SeaNews прокомментировала […]
    AsstrAКонтейнерные перевозкиТенденцииФрахтовые ставки
    0
    21.04.2021
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-марте 2021 года
    Первый квартал 2021 года
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    15.03.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2021
    На 11 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    26.03.2021
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Итоги 2 месяцев 2021
    2021Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    19.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 7, 2021
    На 7 неделе года фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами дедвейтом 40-50 тыс. тонн […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    23.04.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 16, 2021
    На рынке «малой воды» Балтийского региона ставки фрахта по многим направлениям  сохраняют стабильность, несмотря […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    31.03.2021
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2021 года: выросла перевалка зерна
    Февраль 2021
    2021ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    13.04.2021
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
      Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за март 2021 года — […]
    2021МартФевральЯнварь
    0
    29.01.2021
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 18 января 2021 года флот безработных сократился как по вместимости, так […]
    Только для подписчиков
    2021Безработные контейнеровозы
    0
    16.04.2021
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Итоги 2 месяцев 2021
    2021Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.04.2021 Влияет ли размер контейнеровоза на точность соблюдения расписания?
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года в деталях
    29.04.2021 Роттердам вырос на 3%
    28.04.2021 Гетеборг увеличил перевалку контейнеров, ро-ро и автомобилей
    27.04.2021 DPW вырос на 10%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти