Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Еще три члена экипажа «Ever Given» отправляются домой
30.04.2021

Еще три члена экипажа «Ever Given» отправляются домой

    • Еще три члена экипажа контейнеровоза «Ever Given, заблокировавшего в конце марта на неделю Суэцкий канал из-за посадки на мель, получили разрешение на возвращение домой.

    «Нашими приоритетами остаются безопасность и благополучие нашей команды. Мы находимся в постоянном контакте с ними и с их семьями и предлагаем необходимую поддержку, — сказал Ян Беверидж, CEO Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся техническим оператором контейнеровоза «Ever Given». – Мы надеемся, что судно и его команда как можно быстрее возобновит рейс. Мы гордимся нашим капитаном и командой, которые выполняли и продолжают выполнять свои обязанности с исключительным профессионализмом в сложных обстоятельствах».

    В середине апреля первым двум членам экипажа разрешили покинуть судно «по неотложным личным обстоятельствам».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2021
    Самый большой в мире судовой двигатель занесли в Книгу рекордов Гиннеса
    Видео: как строят самый мощный судовой двигатель
    «CMA CGM Jacques Saadé»CMA CGMВидеоДвигатель
    0
    22.03.2021
    Имянаречение контейнеровоза Yang Ming
    На тайваньской верфи China Shipbuilding Corporation (CSBC) прошла церемония имянаречения контейнеровоза Yang Ming. Судно […]
    Yang MingИмянаречениеконтейнеровоз
    0
    07.04.2021
    Первый переоборудованный для работы на СПГ мегаконтейнеровоз
    Hapag-Lloyd первым в мире переоборудовал мегаконтейнеровоз для работы на сжиженном природном газе. Модернизацию на […]
    Hapag-LloydконтейнеровозМегаконтейнеровозпереоборудование
    0
    08.04.2021
    После инцидента в Суэцком канале компании будут прорабатывать запасные варианты маршрутов – Р.Юлдашев
    Председатель совета директоров Холдинга NAWINIA Рустам Юлдашев прокомментировал SeaNew влияние на логистику в краткосрочной […]
    "Ever Given"NawiniaЛогистикаСуэцкий канал
    0
    01.04.2021
    Про самый длинный перерыв в судоходстве по Суэцкому каналу
      Несколько дней – далеко не самый длинный период, когда судоходство по Суэцкому каналу […]
    военный конфликтЕгипетИзраильОлимпиада
    0
    07.04.2021
    Некачественное топливо стало причиной поломки в океане контейнеровоза MSC
    Судно дрейфовало несколько дней
    MaerskMSCконтейнеровозполомка
    0
    07.04.2021
    Два танкера сели на мель в Суэцком канале
    6 апреля в Суэцком канале сели на мель два танкера, сообщает Offshore Energy. По […]
    "Ever Given"Посадка на мельСуэцкий каналтанкеры
    0
    12.04.2021
    Цифровое электронное табло в порту Роттердам
    В порту Роттердам разработали решение, чтобы помочь участникам рынка сориентироваться в той неразберихе с […]
    заторРоттердамСуэцкий каналЦифровизация
    0
    30.03.2021
    Гетеборг предлагает перенаправить суда в Скандинавию минуя хабы в Европе
    Суэцкий канал открыли, но проблемы остаются, и на решение их потребуется немало времени. По […]
    ГетеборгПроисшествияСуэцкий канал
    0
    01.04.2021
    Нет вины – нет ответственности: TT Club и UK P&I о страховых аспектах инцидента с «Ever Given»
    Убытки от закрытия Суэцкого канала из-за посадки на мель контейнеровоза «Ever Given» еще предстоит […]
    "Ever Given"EvergreenTT ClubПанди Транс
    0
    16.04.2021
    Двум членам экипажа «Ever Given» разрешено покинуть судно
    Двум членам экипажа контейнеровоза «Ever Given», заблокировавшего в конце марта на неделю Суэцкий канал, […]
    "Ever Given"Администрация Суэцкого каналаИскКомпенсация
    0
    13.04.2021
    «Если бы не случился инцидент в Суэцком канале, его нужно было бы придумать»
    «На чужих бедах делать будущее не надо, но…» – С.Шишкарев
    альтернативаГК "Дело"Инцидент Сергей Шишкарев
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года в деталях
    29.04.2021 Роттердам вырос на 3%
    28.04.2021 Гетеборг увеличил перевалку контейнеров, ро-ро и автомобилей
    27.04.2021 DPW вырос на 10%
    27.04.2021 Maersk повышает финансовый прогноз
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти