Еще три члена экипажа «Ever Given» отправляются домой

Еще три члена экипажа контейнеровоза «Ever Given, заблокировавшего в конце марта на неделю Суэцкий канал из-за посадки на мель, получили разрешение на возвращение домой.

«Нашими приоритетами остаются безопасность и благополучие нашей команды. Мы находимся в постоянном контакте с ними и с их семьями и предлагаем необходимую поддержку, — сказал Ян Беверидж, CEO Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся техническим оператором контейнеровоза «Ever Given». – Мы надеемся, что судно и его команда как можно быстрее возобновит рейс. Мы гордимся нашим капитаном и командой, которые выполняли и продолжают выполнять свои обязанности с исключительным профессионализмом в сложных обстоятельствах».

В середине апреля первым двум членам экипажа разрешили покинуть судно «по неотложным личным обстоятельствам».