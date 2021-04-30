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25-тысячная проводка судна в Кольском заливе
30.04.2021

25-тысячная проводка судна в Кольском заливе

    • Операторы системы управления движением судов (СУДС) Кольского залива Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» обеспечили 25-тысячную проводку судна в Кольском заливе с начала этого года.

    Ежегодно операторами СУДС Кольского залива обеспечивается более 80 тысяч проводок судов, находящихся в зоне действия СУДС.

    СУДС Кольского залива создана в целях повышения уровня безопасности мореплавания и эффективности судоходства, охраны жизни на море, защиты морской среды и побережья от загрязнений, защиты береговых сооружений в зоне ее действия.

    СУДС Кольского залива введена в эксплуатацию 29 декабря 1965 года и изначально предназначалась для контроля судоходства непосредственно в районе морского порта Мурманск.

    В период с 2001 года по настоящее время зона действия СУДС Кольского залива расширялась за счёт строительства и ввода в эксплуатацию новых автоматических радиотехнических постов СУДС Кольского залива, находящихся на мысе Мишуково, мысе Крестовом и мысе Сеть-Наволок.


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