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Синдицированный кредит в 3,11 млрд евро для проекта «Арктик СПГ-2»
29.04.2021

Синдицированный кредит в 3,11 млрд евро для проекта «Арктик СПГ-2»

    • ВЭБ.РФ совместно с консорциумом коммерческих банков, включающим Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. и банк «Открытие», подписали с ООО «Арктик СПГ 2» соглашение о предоставлении синдицированного долгового финансирования для реализации проекта «Арктик СПГ 2».

    Синдикат банков предоставит 3,11 млрд евро сроком на 15 лет для финансирования строительства комплекса по производству сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Арктик СПГ 2», сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

    «Это важнейшая инициатива в регионе. Данный проект стратегически важен для развития Северного морского пути и освоения Арктики. ВЭБ.РФ участвует в его реализации совместно с российскими коммерческими банками. Ранее ВЭБ.РФ уже открыл финансирование для строительства 15 танкеров-газовозов усиленного ледового класса, которые будут использоваться для транспортировки СПГ проекта «Арктик СПГ 2», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Даниил Алгульян.

    «Объем финансирования со стороны Сбера составляет 2 млрд евро, кредитная линия открыта на 15 лет. Реализация «Арктик СПГ 2» ещё больше укрепит позиции России на мировом газовом рынке», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

    «Являясь кредитором проекта «Ямал СПГ», мы рады стать неотъемлемой частью второго СПГ мегапроекта, реализуемого ПАО «НОВАТЭК», важного для социально-экономического развития всей страны. Уверен, что консолидация усилий опытных финансовых партнеров международного уровня обеспечит предоставление финансирования в требуемых объемах, что позволит выдержать высокий темп стройки», – отметил заместитель председателя правления Алексей Белоус.

     «Низкая себестоимость продукции, эффективная финансовая модель и сильные международные инвесторы делают его уникальным и по-настоящему конкурентоспособным. «Арктик СПГ-2» – важный проект для российской экономики, и как федеральный банк мы заинтересованы в его успешной реализации», — сказал  заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Виктор Николаев.

    ООО «Арктик СПГ 2» реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и общей мощностью 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год.

    Участниками Проекта являются «НОВАТЭК» (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co и JOGMEC (10%).


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