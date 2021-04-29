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Роттердам вырос на 3%
29.04.2021

Роттердам вырос на 3%

    • Грузооборот через Роттердам вырос по итогам первого квартала на 3%, сообщили SeaNews в Администрации порта. Всего было перевалено 115,8 млн тонн.

    Положительная динамика отмечена в контейнерном сегменте (+4,5%), обработке биомассы (+36,7%), угля (+25,2%) и нефтепродуктов (+19,7%). Снизились объемы сжиженного природного газа (-26,8%), сельхозгрузов (-8,6%) и прочего налива (-2,8%).

    Контейнерооборот через Роттердам составил в первом квартале 2021 года 3,7 млн TEU. В том числе входящий контейнеропоток вырос на 5,3% до 1,9 млн TEU, исходящий – на 3,6% до 1,77 млн TEU.

    В весовом выражении перевалка контейнерных грузов сократилась на 0,7% (-2,1% по исходящим и +0,7% по входящим, что говорит о снижении доли груженых контейнеров в экспорте).

    Рост перевалки угля в Администрации порта объясняют холодной зимой. Кроме того, вырос спрос на кокс, а также на цветные металлы и сталь, что привело к увеличению объемов этих грузов.

    Сокращение грузопотока СПГ связано со снижением объемов импорта. В условиях роста цен СПГ в Азии увеличились перевозки в этом направлении.

    Снижение оборота сельхозгрузов в порту объясняют накопившимися достаточными запасами.

    Перевалка ро-ро грузов в первом квартале увеличилась на 3,4%, несмотря на усложнение трансграничных процедур на британском направлении в связи с Brexit’ом.

    «В общем и целом, рост грузооборота в первом квартале рисует позитивную картину. Но для компаний, занятых в сфере торговли и логистики, ситуация остается сложной. На данный момент главная проблема, которая перед нами стоит, – это последствия перекрытия Суэцкого канала для логистики, и Администрация порта Роттердам делает все возможное, чтобы поддержать своих клиентов», – сказал CEO Администрации порта Аллард Кастелейн.

    Фото: Danny Cornelissen


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