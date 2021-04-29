Машинное отделение автомобилевоза «Golden Ray» пилили три месяца

Завершились работы по резке седьмой части (машинного отделения) автомобилевоза «Golden Ray», перевернувшегося с 4,2 тыс. автомобилей у берегов США осенью 2019 года.

Отрезанная часть автомобилевоза была погружена на баржу и с помощью буксиров доставлена в док в Сент-Саймонс-Саунд (штат Джорджия). Далее ее перевезут в штат Луизиана для утилизации.

Как отмечает gCaptain, операция по резке машинного отделения была самой сложной. Оказалось, что эта секция имеет усиленные перегородки, а сталь судна оказалась крепче, чем предполагалось. Работы в этой части велись с февраля и не раз приостанавливались из-за обрыва или поломки режущей цепи, которую потом заменили на новую.

Бригадам предстоит сделать еще три разреза. Они надеются, что сейчас работы пойдут быстрее, но и принимают во внимание возможные новые обстоятельства, мешающие ускорить операцию. Работы необходимо закончить до начала сезона ураганов, который начнется с 1 июня.

Напомним, осенью 2019 года «Golden Ray», перевозивший 4,2 тыс. автомобилей, перевернулся у берегов США. Было принято решение разрезать судно на несколько частей и транспортировать их в ближайший док для утилизации. Для спецоперации было привлечено тяжеловесное крановое судно «VB 10 000» — судно-коготь. Во время резки все автомобили оставались внутри грузовых отсеков.