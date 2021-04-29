Как повезут самые большие колонны для Амурского ГХК

Для доставки самых больших колонн в рамках строительства Амурского ГХК, совместного проекта СИБУРа и Sinopec, была спущена на воду баржа «Томск», специально построенная на верфи Damen Yichang (КНР), сообщает пресс-служба Сибура.

Длина баржи составляет 111,75 м, ширина – 26 м и высота – 3,8 м. Ее полная грузоподъемность – 5,7 тыс. тонн. Баржа сконструирована таким образом, чтобы при транспортировке тяжеловесных колонн ее осадка составляла 1 м для беспрепятственного прохождения по фарватеру мелководной реки Зея с гарантированной глубиной 1,1 м. Также баржа оборудована балластной системой для безопасного прохождения под мостами в случае необходимости.

Первые грузы АГХК на барже «Томск» будут доставлены уже в навигационный период 2021 года – это колонны пиролиза весом почти 1500 тонн и более 1200 тонн.

Для доставки габаритной баржи к местам погрузки оборудования и начала буксировки разработана уникальная логистическая операция. После прохождения всех необходимых испытаний и сертификаций баржа «Томск» будет отбуксирована на рейд порта в КНР, где её установят на специальное полупогружное судно «Sun Rise» – погрузочную палубу судна для этого опустят в воду.

После погрузки и крепления баржи судно отправится в южнокорейский порт Масан, где на баржу, размещенную на борту судна, с помощью двух плавкранов погрузят и закрепят колонну весом около 1,5 тыс. тонн. Далее судно с закрепленными на нём баржей и колонной отправится в порт Де-Кастри для разгрузки. С помощью балластной воды палубу судна снова опустят в море, баржу с колонной спустят на воду, после чего она будет готова для дальнейшей буксировки.

В июне баржа начнет свой путь по рекам Амур и Зея, и будет доставлена к временному причалу на 212 километре Зеи, вблизи площадки строительства Амурского ГХК для разгрузки, после которой отправится за следующим грузом. Первая и самая большая колонна пиролиза будет доставлена на площадку строительства для установки.

Пиролиз – основной технологический процесс переработки углеводородного сырья, которое будет поступать на АГХК с расположенного поблизости Амурского газоперерабатывающего завода Газпрома. На Амурском ГХК планируется построить самую большую по единичной мощности этиленового пиролиза установку в мире. Её мощность составит 2,7 млн тонн в год.

Видео: Сибур