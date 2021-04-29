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25-тонный горнодобывающий робот затонул во время испытаний в Тихом океане
29.04.2021

25-тонный горнодобывающий робот затонул во время испытаний в Тихом океане

    • 25-тонный робот горнодобывающий робот «Patania II» затонул на глубине 5 км во время испытаний в Тихом океане. Пилотное тестирование глубоководной добычи выполняла дочерняя компания бельгийской DEME — Global Sea Mineral Resources (GSR), сообщает Reuters.

    Испытания робота-сборщика конкреций «Patania II» начались 18 апреля на глубине 4,5 км. Однако из-за обрыва кабеля глубоководный аппарат оторвался от судна «Normand Energy» и оказался на дне Тихого океана.

    В настоящее время предпринимаются попытки подъема робота.

    25-тонный горнодобывающий робот затонул во время испытаний в Тихом океанеКак сообщает Offshore Energy со ссылкой на Greenpeace, выступающий против глубоководной добычи ископаемых, это не первая неудача GSR с «Patania II». В 2019 году компания была вынуждена прекратить испытания из-за повреждения шлангокабеля.

    «GSR отрицает потерю контроля над Patania II, заявляя, что «у подобных проектов всегда есть проблемы, с которыми приходится бороться», — сообщает Reuters.

    Отмечается, что GSR получила контракт на разведку на площади 75 тыс.кв.км. По данным компании, на дне океана, на глубине 4,5 км, находятся миллиарды полиметаллических конкреций размером с картофель. «Они ценятся за высокое содержание металлов и содержат больше никеля, кобальта и марганца, чем во всех наземных месторождениях вместе взятых», — подчеркивают в компании.

    Конкреция — минеральное образование с округлой поверхностью в осадочных горных породах или современных осадках, возникающее при их избирательной цементации. Иногда конкреции содержат внутри себя полости, стенки которых бывают инкрустированы кальцитом, пиритом, кварцем, халцедоном.


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