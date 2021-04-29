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29.04.2021

Импорт фармацевтической продукции в январе-феврале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, импорт фармацевтической продукции в Россию в январе-феврале 2021 года составил 22,8 тыс. тонн (рост в 2,2 раза к январю-февралю 2020 года) на сумму 1,95 млрд долларов (+88,8%).

    В первые два месяца этого года фармацевтическая продукция в Россию поступала из 74 стран. Основным поставщиком была Германия. Значительные объемы были ввезены также из Индии, Казахстана, Франции и Беларуси.

    Импорт из Германии в физическом выражении вырос в 3,2 раза, в денежном – на 86,8%.

    Подробный анализ импорта фармацевтической продукции, а также других грузов в Россию по итогам января-февраля 2021 года доступен по подписке.


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