В Бронке создали орнитологическую службу

Морской многофункциональный перегрузочный комплекс «Бронка» совместно с соколиным клубом «Финист» создали службу для защиты орнитофауны окружающей порт зеленой зоны. В ее состав входят специально обученные соколы, ястребы и коршуны. Одновременно дежурство несут от 3 до 8 птиц, регулярность дежурств варьируется в зависимости от сезона и периодов миграции пернатых, сообщили SeaNews в порту.

Каждый вид ловчих птиц вносит свой вклад в обеспечение орнитологической безопасности порта «Бронка». Соколы-балобаны Доброк и Налетай как высотные охотники отпугивают чаек и других пернатых со стороны причалов порта. С ястребами-тетеревятниками Бьюти и Джеки Чаном, которые в естественных условиях охотятся из засады, догоняя добычу, обходят территорию, держа птиц на перчатке. Черный коршун Веня следит за периметром, предостерегая птиц от гнездования на потенциально опасной для них территории.

«Несмотря на то, что метод защиты с помощью ловчих птиц широко используется в крупнейших мировых портах, для морских терминалов в Санкт-Петербурге это уникальная практика, – рассказала директор соколиного клуба «Финист» Милослава Панфилова. – Биорепеллентный способ основан на естественном (генетическом) страхе перед хищником, присутствие которого обеспечивает отпугивание птиц и зверей от опасного для них объекта». «Это самый гуманный и эффективный метод охраны птиц от промышленных предприятий», – дополняет коллегу эксперт по птицам урбанизированных территорий ФГБУН «Зоологический институт Российской академии наук», кандидат биологических наук старший научный сотрудник Владимир Храбрый.

Создание специальной орнитологической службы – часть масштабной экологической программы «Бронка Групп» по защите окружающей среды в порту «Бронка». «С самого начала «Бронка» придерживается так называемой концепции «экопорта», то есть развития портового комплекса как объекта, дружественного окружающей среде и соответствующего всем природоохранным требованиям, – сказал генеральный директор «Бронка Групп» Никита Муров. – Мы активно прислушиваемся к рекомендациям научного сообщества по внедрению различных мер позитивного влияния на экосистему региона. В результате подобного сотрудничества в Ладожское озеро, например, было выпущено около 100 тыс. молоди палии с целью сохранения исчезающей популяции. Также весной прошлого года на базе порта «Бронка» была запущена первая авиационная служба спасения детенышей тюленей и нерп, занесенных в Красную книгу. С ее помощью в 2020 году удалось спасти семерых детенышей нерпы».