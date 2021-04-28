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Система Boxbay в действии
28.04.2021

Система Boxbay в действии

    • DP World  показал, как работает инновационная автоматизированная система хранения контейнеров Boxbay в порту Джебель-Али. Стеллажная конструкция Boxbay высотой до 11 «этажей» обеспечивает в три раза бОльшую вместимость по сравнению с обычной контейнерной площадкой.

    Масштабируемая под любую площадку и полностью автоматизированная система с прямым доступом к каждому контейнеру позволяет значительно повысить скорость обработки контейнеров, энергоэффективность, безопасность и значительно снизить эксплуатационные расходы.

    Видео: DP World


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