РЖД показали рост прибыли по РСБУ в 19 раз

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало отчет о финансовых результатах по РСБУ за первый квартал 2021 года.

Выручка холдинга увеличилась на 3,1% до 470,8 млрд рублей, валовая прибыль – на 6,7% до 83,1 млрд рублей, прибыль от продаж – на 8% до 45 млрд рублей, прибыль до налогообложения – на 10,2% до 21,3 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 2,3% до 387,7 млрд рублей, коммерческие расходы – в 1,9 раза до 41 млн рублей, управленческие расходы – на 5,1% до 38,1 млрд рублей.

Чистая прибыль за квартал по РСБУ составила 15 млрд рублей – в 19,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Базовая прибыль на акцию составила 4 рубля 69 копеек.

Более подробные цифры – в графике ниже, кто понимает в бухучете лучше нас, может попробовать разобраться, откуда взялся двузначный рост чистой прибыли.