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Гетеборг увеличил перевалку контейнеров, ро-ро и автомобилей
28.04.2021

Гетеборг увеличил перевалку контейнеров, ро-ро и автомобилей

    • Грузооборот через Гетеборг по большинству позиций номенклатуры в первом квартале 2021 года вырос, несмотря на негативное влияние коронавируса на глобальную логистику, сообщили SeaNews в Администрации порта.  

    Самую высокую динамику показали ро-ро грузы, которые выросли на 3% до 141 тыс. ед. (несмотря на падение объемов на 11% на/из Великобритании вследствие Brexit’а), и легковые автомобили, перевалка которых увеличилась на 9% до 73 тыс. ед. (в основном за счет роста отгрузок на европейские рынки)

    Контейнерооборот увеличился на 1% на фоне достаточного высокого первого квартала 2020 года, при этом в марте порт перевалил самый большой месячный объем контейнеров за период с февраля 2013 года.

    Перевалка энергоносителей сократилась на 12% до 5 млн тонн, что в порту объясняют влиянием пандемии.

    Пассажирооборот упал на 71% – но тут надо понимать, что сравнение идет в основном с доковидным периодом, когда еще не были введены ограничения на перемещения.


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