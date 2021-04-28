Первый круизный лайнер с роторными парусами

Круизный лайнер «Viking Grace», принадлежащий Viking Line, успешно завершил ходовые испытания роторной парусной системы Norsepower.

Роторные паруса действуют на основе физического процесса, возникающего при обтекании вращающегося цилиндрического или круглого тела потоком жидкости или газа, известного как эффект Магнуса. Такие паруса обеспечивают дополнительную ветровую тягу судна, увеличивая энергоэффективность и снижая расход топлива.

«Viking Grace» стал первым в мире пассажирским паромом, который оборудован роторным парусом, — говорится в заявлении компании. – Мы тестировали эту систему три года и готовы продолжать и испытывать оптимальные для экологии решения на своих судах. Наш новый паром «Viking Glory» также может использовать роторный парус. Роторный парус Norsepower – первый испытанный и коммерчески доступный механический парус. Система автоматически запускает парус при благоприятных условиях, при этом экипажу ничего не надо делать.

В настоящее время парус Norsepower установлен на четырех судах, в том числе на гибридном пароме «Köpenhamn», принадлежащем Scandline и танкер Maersk «Pelican». В Norsepower отмечают, что экономия топлива при использовании роторных парусов достигает 20%.