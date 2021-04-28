Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2021 года: снизилась перевалка сжиженного газа
28.04.2021

Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2021 года: снизилась перевалка сжиженного газа

    • Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2021 года: снизилась перевалка сжиженного газа

    Подписаться

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2,6% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года.

    Положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт вырос на 1,1%, каботаж – на 1,8%, импорт – на 45,8%. Транзит, напротив, снизился на 11,2%.

    В марте 2021 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,4%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. Доля угля и кокса составляла 49%, нефти и нефтепродуктов – 22,2% и 6,8% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9,4%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла в 2,8 раза. Цветных металлов было обработано в 2,5 раза больше, чем в марте 2020 года, оборот прочих навалочных грузов вырос в 2,1 раза.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке сжиженного газа (-45,6%), химических и минеральных удобрений (-40,9%) и лесных грузов (-31,9%).

    В марте 2021 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 36,7%, Ванино обработал 17,9%, на Владивосток приходилось 14,1%.

    Более подробная статистика грузооборота портов Дальневосточного и других бассейнов доступна по подписке.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2021
    На 6 неделе 2021 года цены на бункерное топливо выросли во всех исследуемых портах […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    05.03.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 9, 2021
    На Черном море ставки фрахта держатся на высоком уровне благодаря активными отправками стали, удобрений […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    29.01.2021
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2020 года в деталях
    Декабрь 2020
    Только для подписчиков
    2020Дальневосточный бассейнДекабрьКонтейнерооборот
    0
    16.03.2021
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2021 года снизился на 10,2%
    Январь 2021
    2021ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    22.03.2021
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.02.2021
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2021 года в деталях
    Январь 2021
    Только для подписчиков
    2021Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    28.04.2021
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2021 года в деталях
    Март 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотДальневосточный бассейнМарт
    0
    26.03.2021
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Итоги 2 месяцев 2021
    2021Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    21.01.2021
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2020 года в деталях
    Декабрь 2020
    Только для подписчиков
    2020Балтийский бассейнДекабрьКонтейнерооборот
    0
    16.04.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2021
    На 15 неделе в Азовском регионе уровень фрахта остается практически без изменений. По данным брокерской компании […]
    Только для подписчиков
    2021Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    25.01.2021
    Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2020 года: выросла перевалка металлолома
    Декабрь 2020
    2020Балтийский бассейнГрузооборотДекабрь
    0
    18.01.2021
    Мощность российских морских портов в 2021 году планируется увеличить на 50 млн тонн
    По федеральному проекту «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
    комплексный планПортыРеконструкцияРоссия
    1

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.04.2021 Гетеборг увеличил перевалку контейнеров, ро-ро и автомобилей
    27.04.2021 DPW вырос на 10%
    27.04.2021 Maersk повышает финансовый прогноз
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%
    26.04.2021 Maersk запускает трансконтинентальный сервис через Новороссийск
    26.04.2021 OOCL увеличил объемы и выручку
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти