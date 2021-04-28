Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2021 года: снизилась перевалка сжиженного газа

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2,6% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года.

Положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт вырос на 1,1%, каботаж – на 1,8%, импорт – на 45,8%. Транзит, напротив, снизился на 11,2%.

В марте 2021 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,4%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. Доля угля и кокса составляла 49%, нефти и нефтепродуктов – 22,2% и 6,8% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9,4%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла в 2,8 раза. Цветных металлов было обработано в 2,5 раза больше, чем в марте 2020 года, оборот прочих навалочных грузов вырос в 2,1 раза.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке сжиженного газа (-45,6%), химических и минеральных удобрений (-40,9%) и лесных грузов (-31,9%).

В марте 2021 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 36,7%, Ванино обработал 17,9%, на Владивосток приходилось 14,1%.

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