21 мая 2021 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XVIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2021».
Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром».
Также среди партнеров конференции — Российское газовое общество и Ассоциация «Созвездие» (г. Архангельск). Бренд-спонсором мероприятия выступит компания Конфаэль.
Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.
Среди подтвержденных спикеров конференции в 2021 г.:
— Представитель, Газпром
— Александр Александрович Курдин, руководитель Дирекции по стратегическим исследованиям в энергетике, Аналитический центр при Правительстве РФ
— Борис Витальевич Шумский, директор по проектам на шельфе, Росгеология
— Роман Олегович Самсонов, вице-президент, Российское газовое общество
— Александр Евгеньевич Симаков, директор программ развития продуктов шельфового направления, Газпромнефть НТЦ
— Мария Владимировна Николаева, руководитель направления предпроектных исследований, Морнефтегазпроект
— Юлия Раифовна Меньшикова, директор, Энергетика и добывающая промышленность, Deloitte
— Виктор Викторович Курилов, аналитик, Rystad Energy AS
— Роман Галеевич Петров, директор Научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов и кораблей» (НПЦ «АГСК»), Концерн «НПО «Аврора»
— Марат Набиевич Мансуров, главный научный сотрудник, Газпром ВНИИГАЗ
— Андрей Алексеевич Черных, заместитель генерального директора по научной работе, ВНИИОкеангеология им. академика И.С. Грамберга
— Татьяна Ивановна Лаптева, главный научный сотрудник лаборатории технологических комплексов морских нефтегазовых месторождений, Газпром ВНИИГАЗ
— Дмитрий Леонидович Кульпин, научный сотрудник, Институт проблем нефти и газа РАН
И другие.
Среди подтвержденных участников конференции в 2021 г. — представители компаний Газпром, Росгеология, РН-Эксплорейшн, РН-Шельф-Арктика, Газпромнефть НТЦ, Газпром бурение, Газпром ВНИИГАЗ, Арктический Научный Центр, KERUI GROUP, ЮТэйр-Вертолетные услуги, Deloitte, ТМК, ТНГ-Групп, Вертолеты ПАНХ, Rystad Energy AS, Учебный Центр Вега, Морнефтегазпроект, Институт проблем нефти и газа РАН, KERUI GROUP, Санкт-Петербургский государственный морской технически университет, ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга, Арктик-Консалтинг-Сервис, ГеоПрайм, Красноярскгазпром нефтегазпроект Морнефтегазпроект, Росшельф, Концерн «НПО «Аврора», а также представители Аналитического Центра при Правительстве РФ, Российского газового общества и многих других ведущих отраслевых организаций.
Среди тем конференции в 2021 г.:
— Специальный фокус в 2021: разработка морских месторождений в условиях пандемии и ограниченного спроса на углеводороды;
— Реализация оффшорных проектов в условиях пандемии (насколько уменьшится спрос и мировые цены на нефть в условиях пандемии; как в долговременной перспективе повлияет на спрос на углеводороды развитие возобновляемых источников энергии; насколько рентабельными окажутся оффшорные проекты нефте- и газодобычи в условиях падающего спроса на нефть; какие законодательные акты и налоговые меры должны быть приняты, чтобы стимулировать реализацию морских проектов по разведке и добыче углеводородов в условиях пандемии и др.);
— Новые управленческие и технологические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов;
— Семь лет началу работ по импортозамещению: первые итоги, успехи и неудачи, дальнейшие перспективы;
— Нефтесервисные услуги, современные технологии, оборудование и материалы для оффшорных проектов;
— Новые инфраструктурные и логистические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов;
— Информационное, нормативно-правовое, технологическое и кадровое обеспечение проектов на шельфе России
И многие другие.
По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru