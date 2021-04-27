21 мая 2021 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XVIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2021».

Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром».

Также среди партнеров конференции — Российское газовое общество и Ассоциация «Созвездие» (г. Архангельск). Бренд-спонсором мероприятия выступит компания Конфаэль.

Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Среди подтвержденных спикеров конференции в 2021 г.:

— Представитель, Газпром

— Александр Александрович Курдин, руководитель Дирекции по стратегическим исследованиям в энергетике, Аналитический центр при Правительстве РФ

— Борис Витальевич Шумский, директор по проектам на шельфе, Росгеология

— Роман Олегович Самсонов, вице-президент, Российское газовое общество

— Александр Евгеньевич Симаков, директор программ развития продуктов шельфового направления, Газпромнефть НТЦ

— Мария Владимировна Николаева, руководитель направления предпроектных исследований, Морнефтегазпроект

— Юлия Раифовна Меньшикова, директор, Энергетика и добывающая промышленность, Deloitte

— Виктор Викторович Курилов, аналитик, Rystad Energy AS

— Роман Галеевич Петров, директор Научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов и кораблей» (НПЦ «АГСК»), Концерн «НПО «Аврора»

— Марат Набиевич Мансуров, главный научный сотрудник, Газпром ВНИИГАЗ

— Андрей Алексеевич Черных, заместитель генерального директора по научной работе, ВНИИОкеангеология им. академика И.С. Грамберга

— Татьяна Ивановна Лаптева, главный научный сотрудник лаборатории технологических комплексов морских нефтегазовых месторождений, Газпром ВНИИГАЗ

— Дмитрий Леонидович Кульпин, научный сотрудник, Институт проблем нефти и газа РАН

И другие.

Среди подтвержденных участников конференции в 2021 г. — представители компаний Газпром, Росгеология, РН-Эксплорейшн, РН-Шельф-Арктика, Газпромнефть НТЦ, Газпром бурение, Газпром ВНИИГАЗ, Арктический Научный Центр, KERUI GROUP, ЮТэйр-Вертолетные услуги, Deloitte, ТМК, ТНГ-Групп, Вертолеты ПАНХ, Rystad Energy AS, Учебный Центр Вега, Морнефтегазпроект, Институт проблем нефти и газа РАН, KERUI GROUP, Санкт-Петербургский государственный морской технически университет, ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга, Арктик-Консалтинг-Сервис, ГеоПрайм, Красноярскгазпром нефтегазпроект Морнефтегазпроект, Росшельф, Концерн «НПО «Аврора», а также представители Аналитического Центра при Правительстве РФ, Российского газового общества и многих других ведущих отраслевых организаций.

Среди тем конференции в 2021 г.:

— Специальный фокус в 2021: разработка морских месторождений в условиях пандемии и ограниченного спроса на углеводороды;

— Реализация оффшорных проектов в условиях пандемии (насколько уменьшится спрос и мировые цены на нефть в условиях пандемии; как в долговременной перспективе повлияет на спрос на углеводороды развитие возобновляемых источников энергии; насколько рентабельными окажутся оффшорные проекты нефте- и газодобычи в условиях падающего спроса на нефть; какие законодательные акты и налоговые меры должны быть приняты, чтобы стимулировать реализацию морских проектов по разведке и добыче углеводородов в условиях пандемии и др.);

— Новые управленческие и технологические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов;

— Семь лет началу работ по импортозамещению: первые итоги, успехи и неудачи, дальнейшие перспективы;

— Нефтесервисные услуги, современные технологии, оборудование и материалы для оффшорных проектов;

— Новые инфраструктурные и логистические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов;

— Информационное, нормативно-правовое, технологическое и кадровое обеспечение проектов на шельфе России

И многие другие.