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XVIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2021»
27.04.2021

XVIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2021»

    • 21 мая 2021 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XVIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2021».

    Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром».

    Также среди партнеров конференции — Российское газовое общество и Ассоциация «Созвездие» (г. Архангельск). Бренд-спонсором мероприятия выступит компания Конфаэль.

    Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

    Среди подтвержденных спикеров конференции в 2021 г.:

    — Представитель, Газпром

    Александр Александрович Курдин, руководитель Дирекции по стратегическим исследованиям в энергетике, Аналитический центр при Правительстве РФ

    Борис Витальевич Шумский, директор по проектам на шельфе, Росгеология

    — Роман Олегович Самсонов, вице-президент, Российское газовое общество

    Александр Евгеньевич Симаков, директор программ развития продуктов шельфового направления, Газпромнефть НТЦ

    Мария Владимировна Николаева, руководитель направления предпроектных исследований, Морнефтегазпроект

    Юлия Раифовна Меньшикова, директор, Энергетика и добывающая промышленность, Deloitte

    — Виктор Викторович Курилов, аналитик, Rystad Energy AS

    — Роман Галеевич Петров, директор Научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов и кораблей» (НПЦ «АГСК»), Концерн «НПО «Аврора»

    Марат Набиевич Мансуров, главный научный сотрудник, Газпром ВНИИГАЗ

    Андрей Алексеевич Черных, заместитель генерального директора по научной работе, ВНИИОкеангеология им. академика И.С. Грамберга

    Татьяна Ивановна Лаптева, главный научный сотрудник лаборатории технологических комплексов морских нефтегазовых месторождений, Газпром ВНИИГАЗ

    Дмитрий Леонидович Кульпин, научный сотрудник, Институт проблем нефти и газа РАН 

    И другие.

    Среди подтвержденных участников конференции в 2021 г. — представители компаний Газпром, Росгеология, РН-Эксплорейшн, РН-Шельф-Арктика, Газпромнефть НТЦ, Газпром бурение, Газпром ВНИИГАЗ, Арктический Научный Центр, KERUI GROUP, ЮТэйр-Вертолетные услуги, Deloitte, ТМК, ТНГ-Групп, Вертолеты ПАНХ, Rystad Energy AS, Учебный Центр Вега, Морнефтегазпроект, Институт проблем нефти и газа РАН, KERUI GROUP, Санкт-Петербургский государственный морской технически университет, ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга, Арктик-Консалтинг-Сервис, ГеоПрайм, Красноярскгазпром нефтегазпроект Морнефтегазпроект, Росшельф, Концерн «НПО «Аврора», а также представители Аналитического Центра при Правительстве РФ, Российского газового общества и многих других ведущих отраслевых организаций.

    Среди тем конференции в 2021 г.:

    — Специальный фокус в 2021: разработка морских месторождений в условиях пандемии и ограниченного спроса на углеводороды;

    — Реализация оффшорных проектов в условиях пандемии (насколько уменьшится спрос и мировые цены на нефть в условиях пандемии; как в долговременной перспективе повлияет на спрос на углеводороды развитие возобновляемых источников энергии; насколько рентабельными окажутся оффшорные проекты нефте- и газодобычи в условиях падающего спроса на нефть; какие законодательные акты и налоговые меры должны быть приняты, чтобы стимулировать реализацию морских проектов по разведке и добыче углеводородов в условиях пандемии и др.);

    — Новые управленческие и технологические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов;

    — Семь лет началу работ по импортозамещению: первые итоги, успехи и неудачи, дальнейшие перспективы;

    — Нефтесервисные услуги, современные технологии, оборудование и материалы для оффшорных проектов;

    — Новые инфраструктурные и логистические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов;

    — Информационное, нормативно-правовое, технологическое и кадровое обеспечение проектов на шельфе России

    И многие другие.

    По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru


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