Во вьетнамском порту опрокинулось судно, контейнеры в воде

В порту Хошимин (Вьетнам) опрокинулось судно для перевозки генеральных грузов «Alica». Судно потеряло остойчивость, из-за чего 18 контейнеров соскользнули в реку Сой-Рап, сообщает Spalsh24/7.

Судно все-таки удалось удержать на плаву с помощью швартовых канатов. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Местная морская администрация предупредила проходящие поблизости суда, поскольку из реки извлечены не все контейнеры.

Судно «Alica» 1987 года постройки дедвейтом 2,5 тыс. тонн зарегистрировано в Монголии. Во время происшествия «Alica» готовили к отправлению в Индонезию.