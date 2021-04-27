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Во вьетнамском порту опрокинулось судно, контейнеры в воде
27.04.2021

Во вьетнамском порту опрокинулось судно, контейнеры в воде

    • В порту Хошимин (Вьетнам) опрокинулось судно для перевозки генеральных грузов «Alica». Судно потеряло остойчивость, из-за чего 18 контейнеров соскользнули в реку Сой-Рап, сообщает Spalsh24/7.

    Судно все-таки удалось удержать на плаву с помощью швартовых канатов. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

    Местная морская администрация предупредила проходящие поблизости суда, поскольку из реки извлечены не все контейнеры.

    Судно «Alica» 1987 года постройки дедвейтом 2,5 тыс. тонн зарегистрировано в Монголии. Во время происшествия «Alica» готовили к отправлению в Индонезию.


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