Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Спущено на воду первое гибридное ро-ро судно Finnlines
27.04.2021

Спущено на воду первое гибридное ро-ро судно Finnlines

    • На китайской верфи Nanjing Jinling Shipyard спущено на воду первое гибридное ро-ро судно Finnlines – «Finneco I». Это первое из трех заказанных ро-ро судов.

    Судно построено по программе Finnlines, которая включает в себя в общей сложности строительство трех ро-ро судов и двух судов Ro-pax Superstar общей стоимостью 500 млн евро.

    Судно начнет работать в конце этого года, под флагом Финляндии. Оно будет задействовано на сервисе Finnlines по маршруту Бискайский залив – Северное море – Балтийское море.

    Остальные два судна – «Finneco II» и «Finneco III» – будут сданы в 2022 году.

    По информации Finnlines, гибридные ро-ро суда будут ходить под флагом Финляндии.

    Суда будут иметь самый высокий ледовый класс по финско-шведской классификации.

    Технические характеристики:

    • длина – 238 м,
    • ширина – 34 м,
    • дедвейт – 17,4 тыс. тонн,
    • грузовместимость – 5,8 тыс. линейных метров плюс 520 TEU.

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2021
    Finnlines увеличивает частоту судозаходов из Германии в Россию и обратно
    С 15-й недели Finnlines удваивает  частоту судозаходов между портом Травемюнде (Германия) и портом Бронка. […]
    FinnlinesБронкаГерманияРо-ро
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.04.2021 DPW вырос на 10%
    27.04.2021 Maersk повышает финансовый прогноз
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%
    26.04.2021 Maersk запускает трансконтинентальный сервис через Новороссийск
    26.04.2021 OOCL увеличил объемы и выручку
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти