На китайской верфи Nanjing Jinling Shipyard спущено на воду первое гибридное ро-ро судно Finnlines – «Finneco I». Это первое из трех заказанных ро-ро судов.

Судно построено по программе Finnlines, которая включает в себя в общей сложности строительство трех ро-ро судов и двух судов Ro-pax Superstar общей стоимостью 500 млн евро.

Судно начнет работать в конце этого года, под флагом Финляндии. Оно будет задействовано на сервисе Finnlines по маршруту Бискайский залив – Северное море – Балтийское море.

Остальные два судна – «Finneco II» и «Finneco III» – будут сданы в 2022 году.

По информации Finnlines, гибридные ро-ро суда будут ходить под флагом Финляндии.

Суда будут иметь самый высокий ледовый класс по финско-шведской классификации.

Технические характеристики: