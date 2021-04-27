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Освидетельствование – дистанционно
27.04.2021

Освидетельствование – дистанционно

    • Морская Администрация Панамы уполномочила Индийский морской регистр проводить некоторые виды освидетельствования судов – не все – с использованием дистанционных технологий.

    В частности, удаленно можно пройти промежуточное освидетельствование на соответствие требованиям кодексов ISM / ISPS и Ф Конвенции о труде в морском судоходстве (MLC).

    Кроме того, в дистанционном режиме возможно проведение подводного осмотра и проверки радиооборудования (для судов под панамским флагом).

    Проведение других видов осмотров в дистанционном режиме возможно по согласованию с Морской Администрацией Панамы, решение принимается в индивидуальном порядке.

    Технически, при проведение дистанционных осмотров применяются данные фото и видео (записи и прямая трансляция), документация, а также информация, полученная от капитана и экипажа.

    Как пояснили SeaNews в классификационном обществе, внедрение в практику удаленных технологий связано с ограничениями на поездки, введенными из-за пандемии.


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