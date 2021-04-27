Освидетельствование – дистанционно

Морская Администрация Панамы уполномочила Индийский морской регистр проводить некоторые виды освидетельствования судов – не все – с использованием дистанционных технологий.

В частности, удаленно можно пройти промежуточное освидетельствование на соответствие требованиям кодексов ISM / ISPS и Ф Конвенции о труде в морском судоходстве (MLC).

Кроме того, в дистанционном режиме возможно проведение подводного осмотра и проверки радиооборудования (для судов под панамским флагом).

Проведение других видов осмотров в дистанционном режиме возможно по согласованию с Морской Администрацией Панамы, решение принимается в индивидуальном порядке.

Технически, при проведение дистанционных осмотров применяются данные фото и видео (записи и прямая трансляция), документация, а также информация, полученная от капитана и экипажа.

Как пояснили SeaNews в классификационном обществе, внедрение в практику удаленных технологий связано с ограничениями на поездки, введенными из-за пандемии.