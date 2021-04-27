Ocean 100: киты морской экономики

На 100 крупнейших транснациональных корпораций из всех отраслей морской экономики, включая судостроение и судоремонт, рыбодобывающую промышленность, портовую индустрию, морскую энергетику, морские грузоперевозки, круизное судоходство, морскую газо- и нефтедобычу, получившие название «Ocean 100», приходится в совокупности 60% всей выручки этих отраслей, или 1,1 трлн долларов из 1,9 триллиона долларов. Такие данные приводит Science Advances по итогам аж 2018 года (более свежие данные отсутствуют – анализ статистики требует времени).

Самой крупной отраслью в «Ocean 100» был сегмент газо- и нефтедобычи, на долю которого приходилось примерно 65% общих доходов, далее следуют морские перевозки (12%), судостроение и судоремонт (8%), морское оборудование и конструкции (5%), добыча и переработка морепродуктов (4%), круизный туризм (3%) и портовая перевалка (2%). В оффшорной ветроэнергетике только одна корпорация была достаточно крупной, чтобы попасть в список «Ocean 100» с менее 1% общей выручки в этом сегменте.

Совокупный доход 10 компаний из каждого сегмента в 2018 году составил:

контейнерные перевозки – 156 млрд долларов;

судостроение и судоремонт – 118 млрд долларов;

круизное судоходство – 47 млрд долларов;

портовая перевалка – 38 млрд долларов;

морская ветроэнергетика – 37 млрд долларов;

морская газо-и нефтедобыча – 830 млрд долларов;

морское оборудование – 354 млрд долларов;

рыбодобывающая промышленность – 276 млрд долларов.

10 крупнейших компаний в восьми основных отраслях морской экономики генерируют в среднем 45% совокупных доходов каждой отрасли.

Крупнейшей компанией в экономике океана по годовому доходу была нефтегазовая компания Saudi Aramco. Девять из 10 крупнейших компаний работали в морской нефтегазовой отрасли.

Учитывая преобладание оффшорных нефтегазовых корпораций в «Ocean 100» (и волатильность цен на нефть), был также разработан альтернативный список «Ocean 100», исключающий оффшорную нефтегазовую отрасль, чтобы показать распределение доходов между корпорациями в остальных отраслях морской экономики. Без учета нефтегазового сектора, крупнейшей корпорацией в морской экономике в 2018 году была группа AP Moller-Maersk. А пять из 10 крупнейших корпораций занимались контейнерными перевозками.

Контейнерные перевозки в целом были крупнейшей ненефтегазовой отраслью морской экономики (на их долю приходилось 30% совокупного дохода морской экономики без учета нефтегазового сектора), за ними следовали судостроение и судоремонт (23%), морское оборудование (16%), рыбодобывающая промышленность (13%), круизное судоходство и портовая перевалка (по 8%) и морская ветроэнергетика (2%).

Из 100 стран мира самые богатые транснациональные морские корпорации работают в США (12% совокупной выручки), за ними следуют корпорации с головными офисами в Саудовской Аравии и Китае (по 8%), Норвегии (7%), Франции (6%), Великобритании (5%) и Южной Корее, Бразилии, Иране, Нидерландах и Мексике (по 4%).

При этом отрасли морской экономики демонстрируют четкое региональное разделение труда: Саудовская Аравия, Бразилия, Иран, Мексика и США – это нефтегаз, Китай, Южная Корея и США – судостроение и ремонт, Южная Корея, Китай и Италия – морское оборудование и конструкции.

Входящие в «Ocean 100» корпорации занимают доминирующее положение в своих сегментах и имеют широкую сеть дочерних компаний. Десять ведущих компаний в каждой отрасли имеют в среднем более 2 тыс. дочерних компаний.

60 из 100 крупнейших морских корпораций по состоянию на 20418 год публично котировались на фондовых биржах (хотя в некоторых из них мажоритарный пакет принадлежит государству), и эти 60 компаний обеспечили 63% выручки «Ocean 100» за 2018 год. 21 из остальных 40 корпораций являются государственными предприятиями, 19 – частные компании.

Таблица: Virdin et al. 2021, Science Advances