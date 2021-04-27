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A.P. Moller – Maersk взял кредит на 5 миллиардов
27.04.2021

Maersk повышает финансовый прогноз

    • A.P. Moller — Maersk A/S объявил неаудированную выручку за первый квартал 2021 года 12,4 млрд долларов, EBITDA 4 млрд долларов и EBIT 3,1 млрд долларов.

    Драйверами роста, отмечают в группе, стали сохранение «исключительной рыночной ситуации, при которой взрывной рост спроса приводит к образованию бутылочных горлышек в цепочке поставок и дефициту оборудования (контейнеров)».

    Объем перевозок в сегменте Ocean вырос на 5,7%, а средние фрахтовые ставки – на 35% к аналогичным показателям первого квартала 2020 года, сообщили SeaNews в A.P. Moller — Maersk.

    Ожидается, что сложившаяся «исключительная ситуация» сохранится и в четвертом квартале 2021 года. Соответственно, финансовый прогноз на 2021 год повышен – EBITDA по итогам года ожидается теперь в размере 13-15 млрд долларов против предыдущего прогноза 8,5-10,5 млрд, а EBIT – на уровне 9-11 млрд против ранее ожидавшихся 4,3-6,3 млрд.

    Свободный денежный поток за полный 2021 год по обновленному прогнозу ожидается в размере как минимум 7 млрд долларов против ранее ожидавшихся 3,5 млрд долларов, а прогноз по CAPEX за 2021-2022 годы повышен до порядка 7 млрд против 4,5-5,5 млрд, поскольку потребуются инвестиции в контейнеры, чтобы расшить узкие места и повысить надежность морских сервисов и обеспечить рост в сегменте логистики.

    Прогноз по развитию глобального рынка также повышен – теперь ожидается, что мировые контейнерные перевозки вырастут по итогам 2021 года на 5-7% против ожидавшейся ранее динамики 3-5%. Основным драйвером роста станет китайский экспорт в США.

    Рыночная конъюнктура в ближайшее время будет характеризоваться повышенной волатильностью из-за потенциальных изменений в характере и структуре спроса и существующих сбоев в цепочках поставок и нехватки контейнеров, что оказывает влияние на ставки фрахта, отмечают в A.P. Moller — Maersk.


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