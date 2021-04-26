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«Звезда» получила мультивиллеры
26.04.2021

«Звезда» получила мультивиллеры

    • Судостроительный комплекс «Звезда» получил партию уникального транспортного оборудования для обеспечения работы крупнейшего в России сухого дока и площадок второй очереди строительства судоверфи. Четыре планшетных транспортера-мультивиллера имеют диапазон грузоподъёмности от 150 до 650 тонн, сообщает пресс-служба «Роснефти».

    Мультивиллер представляет собой многоосную колесную платформу, с двух сторон оснащенную водительскими кабинами и имеющую возможность дистанционного управления. Каждая ось мультивиллера может поворачиваться на 180 градусов, что позволяет перевозить многосоттонные крупногабаритные грузы с высокой маневренностью.

    Главная задача этой техники – перевозка секций и блоков судов: из цехов – в окрасочные камеры, из камер – на открытый тяжёлый достроечный стапель. При этом два мультивиллера могут состыковываться для синхронной работы, совместно транспортируя груз массой до 1,3 тыс. тонн под управлением одного водителя – в обеспечение применяемой на верфи передовой технологии крупноблочного судостроения.

    Ранее на судоверфь была поставлена система самоприводных модульных транспортёров на колёсном ходу грузоподъемностью 3,3 тыс. тонн. Это оборудование также предназначено для перемещения между цехами и площадками ССК крупногабаритных секций и блоков судов в процессе их строительства.

    В «Роснефти» отмечают, что крупнейшие в стране открытый тяжелый достроечный стапель и сухой док оснащены уникальным крановым оборудованием, в том числе двумя козловыми кранами типа «Голиаф» грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн каждый. Транспортно-передаточный док «Вымпел» – также один из крупнейших в России, он позволяет спускать на воду суда длиной до 300 м и шириной до 51 м, а также объекты морской техники спусковым весом до 40 тыс. тонн.


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