Принципиально новый «зеленый» автомобилевоз Höegh Autoliners

Höegh Autoliners и китайская верфь Xiamen Shipbuilding Industry подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает строительство автомобилевозов класса Aurora вместимостью 9,1 тыс. ед. Планируется, что первый автомобилевоз будет сдан в эксплуатацию в 2023 году. «Это будет принципиально новое «зеленое судно» и самое крупное в своем сегменте», – сообщили SeaNews в «Ди Эл Икс Эдженси Раша» — российском представительстве Höegh Autoliners.

Höegh Autoliners построит серию судов класса Aurora. Их количество пока не уточняется.

Новый автомобилевоз будет оснащен многотопливным двигателем MAN, способным работать на традиционных видах топлива, включая СПГ, и различных видах биотоплива. С небольшой модификацией автомобилевоз может перейти на использование будущих видов топлива с нулевым выбросом углерода, включая углеродно-нейтральный аммиак. Это учтено при проектировании топливных танков.

«Это будет самый экологически чистый автомобилевоз в мире из когда-либо построенных, – заявили в Höegh Autoliners. – Судно класса Aurora выводит на новый уровень декарбонизацию судоходства и эффективность грузоперевозок. Класс Aurora уменьшит углеродный след Höegh Autoliners и поддержит декарбонизацию цепочки поставок клиентов».

С новыми «зелеными» автомобилевозами Höegh Autoliners намерен ускорить процесс декарбонизации и достичь нулевых показателей выбросов к 2040 году.