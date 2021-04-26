Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2021

На прошлой неделе произошло увеличение ставок на трейде Азия – Европа. Также выросли ставки из Китая на Персидский залив и Средиземноморье.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы на 16 неделе увеличились на 3,5%, ставки на порты Средиземноморья – на 3,2%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 1,6%, в то же время ставки на порты восточного побережья сократились на 0,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив по сравнению с прошлой неделей выросли на 8,9%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию, напротив, сократились – на 0,3%.

Ставки на Южную Америку поднялись – плюс 5,5% к уровню 15 недели.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли на 0,7%, ставки на Южную Корею, напротив, снизились – на 4,1%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.