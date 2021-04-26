Картина на стапеле

На стапеле ССК «Звезда» пишет картину член Приморского отделения Союза художников России Кристина Ровная. Это станет новой традицией судостроительного комплекса.

Работает художница на открытом тяжелом стапеле ССК с видом на строящийся танкер Aframax. По словам К.Ровной, индустриальный пейзаж – ее страсть и заодно тема дипломной работы.

«На Дальнем Востоке сейчас, наверное, нет более впечатляющих промышленных объектов, чем судоверфь «Звезда». Здесь настоящая мощь, величие, все очень современное. К теме «Звезды» я уже обращалась, но тогда писала картину с фотографий. А тут руководство верфи пригласило меня посмотреть на все своими глазами. Хочу показать, как простые люди своими руками творят историю судостроения, строят такие махины, от которых дух захватывает», – сказала Кристина.

Первая работа будет храниться в административном здании судоверфи, где ее смогут увидеть все посетители верфи. Все последующие картины уйдут в море вместе с изображенными на них судами.

«Таким образом, появится новая судостроительная традиция. Заказчикам будут передавать картину вместе с судном. Полотна смогут украсить кают-компанию, например», – отметила художница.

По информации ССК, в настоящее время на верфи идет строительство 18 различных судов предприятии.