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Картина на стапеле
26.04.2021

Картина на стапеле

    • На стапеле ССК «Звезда» пишет картину член Приморского отделения Союза художников России Кристина Ровная. Это станет новой традицией судостроительного комплекса.

    Работает художница на открытом тяжелом стапеле ССК с видом на строящийся танкер Aframax. По словам К.Ровной, индустриальный пейзаж – ее страсть и заодно тема дипломной работы.

    «На Дальнем Востоке сейчас, наверное, нет более впечатляющих промышленных объектов, чем судоверфь «Звезда». Здесь настоящая мощь, величие, все очень современное. К теме «Звезды» я уже обращалась, но тогда писала картину с фотографий. А тут руководство верфи пригласило меня посмотреть на все своими глазами. Хочу показать, как простые люди своими руками творят историю судостроения, строят такие махины, от которых дух захватывает», – сказала Кристина.

    Первая работа будет храниться в административном здании судоверфи, где ее смогут увидеть все посетители верфи. Все последующие картины уйдут в море вместе с изображенными на них судами.

    «Таким образом, появится новая судостроительная традиция. Заказчикам будут передавать картину вместе с судном. Полотна смогут украсить кают-компанию, например», – отметила художница.

    По информации ССК, в настоящее время на верфи идет строительство 18 различных судов предприятии.


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