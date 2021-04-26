«Адмирал Невельской» прибыл на Сахалин

Новейшее грузопассажирское судно «Адмирал Невельской» прибыло на Сахалин, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в одной из соцсетей.

«Теплоход «Адмирал Невельской» на причале Корсаковского порта. Позади два месяца пути, более 10 тыс. морских миль, шесть морей, Индийский океан и пролив Лаперуза. В июне теплоход начнет курсировать по маршруту Корсаков – Кунашир – Шикотан – Итуруп – Корсаков», – говорится в сообщении главы региона.

«Суэцкий канал «Адмирал Невельской» проскочил до его блокировки. Успешно миновав и Красное море с непростой пиратской обстановкой. На стороне команды была даже погода – за два месяца пути судно поболтало всего два раза, — сказал В.Лимаренко. — Теплоход уже в июне отправится в рейс. В этом году ждëм ещё «Павла Леонова» для курильской линии. А в следующем году, должны прибыть ещё два новых парома. Работать они будут на переправе Сахалин – материк».

Строительство судна «Адмирал Невельской» и второго – «Павел Леонов» – велось на Невском судостроительно-судоремонтном заводе под Санкт-Петербургом с 2018 года. На прошлой неделе «Павел Леонов» успешно прошел ходовые испытания, в ближайшее время судно также отправится на Сахалин.

Паромы предназначены для перевозки до 146 пассажиров и транспортировки грузов, включая рефрижераторные и опасные грузы в упаковке (объем трюма – 895 куб. м), а также 24 контейнеров и 6 легковых автомобилей. На судне обеспечены условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту.

Строительство судов осуществляется по заказу АО «Сахалинлизингфлот» в рамках программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы».