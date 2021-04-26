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пластмассовые детали лего
26.04.2021

Импорт пластмасс и изделий из них в январе-феврале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, январе-феврале 2021 года импорт пластмасс и изделий из них в Россию составил 503,4 тыс. тонн (-7,1% к январю-февралю 2020 года), или 1,4 млрд долларов (+4,2%).

    В отчетном периоде пластмассы и изделия из них отгружались в Россию из 106 стран, основными поставщиками были Китай, Германия, Беларусь и Южная Корея.

    По итогам первых двух месяцев 2021 года поставки пластмасс и изделий из них в Россию из Китая и Беларуси увеличились, из Южной Кореи – снизились, импорт из Германии в физическом выражении сократился, в денежном, напротив, вырос.

    Подробный анализ импорта пластмасс и изделий из них, а также импорта и экспорта в Россию других грузов доступен по подписке.


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