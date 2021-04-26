Импорт пластмасс и изделий из них в январе-феврале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, январе-феврале 2021 года импорт пластмасс и изделий из них в Россию составил 503,4 тыс. тонн (-7,1% к январю-февралю 2020 года), или 1,4 млрд долларов (+4,2%).

В отчетном периоде пластмассы и изделия из них отгружались в Россию из 106 стран, основными поставщиками были Китай, Германия, Беларусь и Южная Корея.

По итогам первых двух месяцев 2021 года поставки пластмасс и изделий из них в Россию из Китая и Беларуси увеличились, из Южной Кореи – снизились, импорт из Германии в физическом выражении сократился, в денежном, напротив, вырос.

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