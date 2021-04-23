«Роснефть» начала речную навигацию

«Роснефть» приступила к речным перевозкам нефтеналивных грузов в навигационную кампанию 2021 года. Танкеры «Япет» и «Титан» судоходной компании «Прайм Шиппинг» погрузили первые партии нефтепродуктов на причале Саратовского НПЗ. Кроме этого погрузка нефтепродуктов начата с терминалов Самарской группы НПЗ, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Благоприятные гидрометеорологические условия нижнего Дона позволили открыть навигацию на четверо суток ранее запланированного срока. В ближайшее время, по мере улучшения ледовой обстановки, запланировано начало речной навигации и на Уфимских НПЗ Компании на реке Белая.

Речная транспортировка является наиболее экологичным способом перевозки и позволяет повысить экономическую эффективность логистики продукции НПЗ. Перевод судов компании на работу на малосернистом топливе позволяет существенно повысить уровень экологической безопасности речных перевозок. «Роснефтефлот», управляющий речным флотом Компании, ежегодно привлекает около 150 нефтеналивных танкеров класса река-море и баржебуксирных составов для транспортировки нефтепродуктов по внутренним водным путям.

Основные перевозки нефтепродуктов различных видов в навигацию текущего года планируются с НПЗ «Роснефти», находящихся в Самарской области, в Саратове и Башкирии.