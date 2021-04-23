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«Росморпорт» выплатил первый купон по облигациям
23.04.2021

«Росморпорт» выплатил первый купон по облигациям

    • ФГУП «Росморпорт» выплатило первый полугодовой купон по пятилетним облигациям серии 001Р-01 общим объемом выпуска на 4 млрд рублей.

    Держатели бумаг получили по 29,42 рубля на одну облигацию, сообщили SeaNews в «Росморпорте».

    В октябре прошлого года предприятие разместило бонды с полугодовыми купонами в рамках программы биржевых облигаций на общую сумму 25 млрд рублей. Ставка купонов была установлена на весь срок обращения выпуска в размере 5,9% годовых.

    Облигации не являлись инфраструктурными, однако, стали таковыми по сути: поступления от размещения дебютного транша ценных бумаг были направлены на реализацию важнейших инвестпроектов предприятия.


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