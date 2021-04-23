Первая FSRU под турецким флагом

Первая под турецким флагом плавучая регазификационная установка (FSRU) прибыла в порт Дёртьол в южной провинции Хатай. В марте FSRU успешно прошла ходовые испытания.

Судно названо в честь основателя Османской империи — «Ertuglrul Gazi». Заказчик плавучей установки – турецкий оператор нефтегазопровода BOTAŞ. FSRU построена в 2020 году на корейской верфи Hyundai Heavy Industries. Длина установки составляет 295 м, ширина – 46 м, вместимость – 170 тыс. куб.м, мощность регазификации – 28 млн куб.м в сутки.

«Ertuglrul Gazi» будет работать в Саросском заливе Эгейского моря.

В настоящее время в Турции работают три плавучих регазификационных установки, из них только «Ertuglrul Gazi» — под флагом Турции.