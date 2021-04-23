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Первая FSRU под турецким флагом
23.04.2021

Первая FSRU под турецким флагом

    • Первая под турецким флагом плавучая регазификационная установка (FSRU) прибыла в порт Дёртьол в южной провинции Хатай.  В марте FSRU успешно прошла ходовые испытания.

    Судно названо в честь основателя Османской империи — «Ertuglrul Gazi». Заказчик плавучей установки – турецкий оператор нефтегазопровода BOTAŞ. FSRU построена в 2020 году на корейской верфи Hyundai Heavy Industries. Длина установки составляет 295 м, ширина – 46 м, вместимость – 170 тыс. куб.м, мощность регазификации – 28 млн куб.м в сутки.

    «Ertuglrul Gazi» будет работать в Саросском заливе Эгейского моря.

    В настоящее время в Турции работают три плавучих регазификационных установки, из них только «Ertuglrul Gazi» — под флагом Турции.


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