Мини-суда по мини-Суэцкому каналу

Центр подготовки судоводителей французской компании Revel Ports ожидает наплыва стажеров после инцидента с контейнеровозом «Ever Given», который в конце марта на неделю заблокировал Суэцкий канал, сообщает Reuters. «Инцидент с «Ever Given» может побудить судоходные компании направить своих моряков на курсы повышения квалификации. После каждой аварии мы наблюдаем приток новых клиентов», – отмечают в Центре.

Дело в том, что у Revel Ports неподалеку от города Гренобль есть водоем площадью 5 га. Это один из самых технологически насыщенных искусственных водоемов в мире. Водоем имитирует различные навигационные районы для больших океанских судов – только в уменьшенном масштабе 1:25. Водоем создан в тихом месте, защищенном лесом, и здесь не бывает сильного природного ветра. А он здесь и не нужен, потому что ветер на водоеме создается искусственно в соответствии с заданными параметрами, так что вмешательство природных факторов нежелательно.

Помимо ветрогенератора здесь есть два генератора течений – один из них создает на части пруда площадью 1,6 га круговое течение по часовой стрелке, другой – против часовой на площади 1,9 га. Наконец, пруд оборудован генератором, который способен создавать волны высотой до 24 см, что в полном масштабе соответствовало бы шестиметровым волнам. Помимо всего этого здесь построены разные типы причалов, макеты буровых установок и даже точные копии Суэцкого канала и новых шлюзов Панамского канала. По дну водоема проложены глубоководные и мелководные фарватеры, также вдоль берега вырыт канал для моделирования движения крупных морских судов в стесненных условиях. Уровень воды в пруду регулируется, а при необходимости вода может быть спущена полностью (например, для очистки или проведения дноуглубительных работ).

Все это отнюдь не детский аттракцион, а тренировочный полигон для капитанов и лоцманов, которые учатся маневрировать на крупногабаритных судах. У компании Revel Ports на этот случай есть целый флот: 11 судов, представляющих самые разные типы – танкеры, сухогрузы, контейнеровозы и даже круизные лайнеры – а также пять буксиров. Все это точные модели судов соответствующих классов, а некоторые даже воспроизводят параметры и внешний вид реально существующих судов. И все в масштабе 1:25. Самое же интересное заключается в том, что если буксиры управляются дистанционно по радио, то в моделях больших судов оборудована кабина для двоих человек, и в ней воссозданы реальные системы управления, подобные тем, что есть на капитанском мостике. Выглядит это довольно комично – почти как ребенок, сидящий в несообразно маленьком педальном автомобильчике – но тут никаких шуток. Взрослые моряки проходят курсы и получают оценки от преподавателей, имеющих большой стаж плавания на судах соответствующих типов.

Возьмем для примера круизное судно «Voyager». В реальности оно имеет длину 311 м, ширину 48 м и осадку при полной загрузке 8,6 м. Его пилотируемая модель длиной 12,44 м и шириной 1,92 м погружается в воду на 34 см. И вот такое судно, размерами больше напоминающее небольшой катер, отлично подходит для отработки захода в шлюз или маневрирования в экстремальной ситуации. На водоеме все устроено так, что выполнять упражнения, не мешая друг другу, могут одновременно до пяти моделей. При этом происходит обучение 8-10 курсантов. За происходящим на воде удобно наблюдать с расставленных по берегу смотровых вышек.

Port Revel начал свои эксперименты в начале 1950-х, когда материнская компания Sogreah (позже Artelia Group) изучала воздействие прохождения крупногабаритных судов на берега Суэцкого канала. Тогда и были построены первые модели, пока еще не пилотируемые и еще использовавшиеся в специальных лабораторных бассейнах. Водоем был вырыт только к 1967 году, и тогда же при нем был создан ныне существующий Центр подготовки капитанов и лоцманов. Теперь компания регулярно добавляет к флоту своих моделей новые актуальные модели судов, будь то круизные лайнеры или газовозы.

Стоит заметить, что обучение на пилотируемых моделях сегодня официально рекомендовано Международной морской организацией для подготовки капитанов и лоцманов, и даже продвинутые компьютерные симуляторы пока не могут заменить подобный метод тренировки. Разумеется, кроме Port Revel существуют и другие аналогичные центры, например, в польском городе Илава или на озере Тимсбери в Гэмпшире, Великобритания.

(По материалам сайта «Популярная механика»)