Экспорт руды и концентратов драгоценных металлов в январе-феврале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-февраль 2021 года экспорт руды и концентратов драгоценных металлов из России составил 46,2 тыс. тонн – в 3,3 раза больше по сравнению с январем-февралем 2020 года. В денежном выражении поставки выросли в 3,8 раза и достигли 197,3 млн долларов.

Основными покупателями были Китай и Казахстан.

По итогам первых двух месяцев 2021 года экспорт в Китай увеличился в 6,9 раз в физическом выражении и в 14,7 раз – в денежном.

Поставки в Казахстан в физическом выражении остались на уровне первых двух месяцев прошлого года, в денежном выражении они выросли на 74,2%.

Подробный анализ экспорта руды и концентратов драгоценных металлов, а также других грузов из России по итогам первых двух месяцев 2021 года доступен по подписке.