Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспонаты из Музея Московского Кремля улетели в Гонконг
23.04.2021

Экспонаты из Музея Московского Кремля улетели в Гонконг

    • Авиакомпания AirBridgeCargo (АВС) доставила более двухсот предметов искусства на регулярных рейсах из Москвы в Гонконг на борту грузового самолета Boeing 747-8F, сообщили SeaNews в авиакомпании.

    Совместно с компанией «АРТ-Курьер» специалисты АВС организовали транспортировку музейных ценностей из коллекции Музеев Московского Кремля для выставки «Всея России Самодержец. Святость и величие власти», которая будет проходить в Гонконге в период с 29 мая по 29 августа этого года. Посетители выставки смогут погрузиться в эпоху правления Ивана Грозного и его последователей, а также увидеть более 170 предметов искусства XVI и XVIII веков, редко покидающих музейные фонды России.

    В ABC отмечают, что успешная доставка предметов искусства напрямую зависит от правильно подобранной упаковки. Для длительного перелета из Москвы в Гонконг были выбраны деревянные климатические ящики, которые отвечают музейным требованиям по обеспечению сохранности и выполнены из бескислотного и нетоксичного материала, не оказывающего негативного влияния. Дополнительно ящики были оснащены датчиками удара, что гарантирует сохранность груза во время транспортировки.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.02.2021
    CMA CGM идет на взлет
    CMA CGM Group создает подразделение авиаперевозок CMA CGM Air Cargo. Как сообщили SeaNews в […]
    AirbusCMA CGMАвиаперевозкиподразделение
    0
    19.03.2021
    Новый контрейлерный маршрут из Москвы в Новосибирск
    DB Schenker запускает новый регулярный контрейлерный маршрут Москва-Новосибирск-Москва. Протяженность маршрута около 3,4 тыс. километров, […]
    DB Schenker Контрейлерные перевозкиМоскваНовосибирск
    0
    13.01.2021
    DHL покупает боинги
    12 января DHL Express и Boeing объявили о сделке по приобретению 8 новых самолетов […]
    BoeingDHLАвиаперевозкисамолет
    0
    19.03.2021
    Морской поморский компас
    Северный морской музей представил уникальный экспонат – морской поморский компас. Он представляет собой круглую […]
    исторические фактыИсториякомпасПоморье
    0
    31.03.2021
    Первая контрейлерная отправка на ДВЖД
    29 марта со станции Угольная Дальневосточной железной дороги впервые осуществлена контрейлерная отправка. Платформа с […]
    Дальневосточная железная дорогаДВЖДКонтрейлерные перевозкиМосква
    0
    24.02.2021
    Первый авиарейс CMA CGM
    Первый самолет компании CMA CGM Air Cargo начинает регулярные коммерческие рейсы из Льежа (Бельгия) […]
    AirbusCMA CGMАвиаперевозкисамолет
    0
    26.03.2021
    MOL назначила главного представителя в России
    Mitsui OSK Lines (MOL) назначила своего главного представителя в России. Кендзи Йокои приступил к […]
    MOLАрктик СПГАрктикаМосква
    0
    17.02.2021
    Контейнерооборот Гонконга
    Январь 2021 года
    2021ГонконгКонтейнерооборот
    0
    17.03.2021
    Винтажный сервиз с камбуза ледокола
    Северный морской музей (г. Архангельск) представил экспонаты из своей коллекции – столовую посуду (молочник, […]
    АрхангельскИсторияЛедоколСеверный морской музей
    0
    25.03.2021
    Олени прилетели
    Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки оленей из Москвы во Франкфурт. Как рассказали SeaNews в […]
    AirBridgeCargoАвиаперевозкиЖивотные
    0
    08.04.2021
    Первый в мире полностью вакцинированный пассажирский авиарейс
    Самолет Airbus A350-1000 авиакомпания Qatar Airways совершил первый в мире авиарейс, на борту которого […]
    АвиаперевозкивакцинациякоронавирусПассажирские перевозки
    0
    16.03.2021
    Контейнерооборот Гонконга
    Итоги 2 месяцев 2021
    2021ГонконгКонтейнерооборот
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    01.04.2021 INTERCARGO: государства порта требуют вакцинации экипажей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.04.2021 Безработные контейнеровозы
    22.04.2021 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 увеличился на 3%
    22.04.2021 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 года в деталях
    21.04.2021 «Рускон» открыл представительство в Европе
    20.04.2021 И снова о переносе порта
    20.04.2021 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-марте 2021
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти