Экспонаты из Музея Московского Кремля улетели в Гонконг

Авиакомпания AirBridgeCargo (АВС) доставила более двухсот предметов искусства на регулярных рейсах из Москвы в Гонконг на борту грузового самолета Boeing 747-8F, сообщили SeaNews в авиакомпании.

Совместно с компанией «АРТ-Курьер» специалисты АВС организовали транспортировку музейных ценностей из коллекции Музеев Московского Кремля для выставки «Всея России Самодержец. Святость и величие власти», которая будет проходить в Гонконге в период с 29 мая по 29 августа этого года. Посетители выставки смогут погрузиться в эпоху правления Ивана Грозного и его последователей, а также увидеть более 170 предметов искусства XVI и XVIII веков, редко покидающих музейные фонды России.

В ABC отмечают, что успешная доставка предметов искусства напрямую зависит от правильно подобранной упаковки. Для длительного перелета из Москвы в Гонконг были выбраны деревянные климатические ящики, которые отвечают музейным требованиям по обеспечению сохранности и выполнены из бескислотного и нетоксичного материала, не оказывающего негативного влияния. Дополнительно ящики были оснащены датчиками удара, что гарантирует сохранность груза во время транспортировки.