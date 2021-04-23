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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 года: выросла перевалка сахара
23.04.2021

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 года: выросла перевалка сахара

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    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 года: выросла перевалка сахара

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился относительно показателя марта прошлого года на 12,1%.

    Отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт сократился на 9%, транзит – на 19,2%, каботаж – на 35%. Импорт, напротив, увеличился на 26,7%.

    В марте этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,1%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходится на нефтеналивные грузы. В марте 2021 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 31,9% и 23,1% от общего объема перевалки соответственно. Третьим по объемам грузом были уголь и кокс – 13,5%. На зерно приходилось 11,3%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка которого выросла в 6,4 раза. Рефгрузов было обработано в 3 раза больше, чем в марте 2020 года, оборот тарно-штучных грузов вырос в 2,2 раза.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке накатных грузов (ро-ро) (-71,1%), прочих навалочных грузов (-45,9%) и металлолома (-45,8%).

    В марте 2021 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 56,1%, доли порта Тамань и Туапсе были 15,2% и 9,8% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов Азово-Черноморского и других бассейнов доступна по подписке.


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