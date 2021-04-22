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Заказы на новые контейнеровозы резко выросли
22.04.2021

Заказы на новые контейнеровозы резко выросли

    • Компенсированная валовая вместимость (CGT) контейнеровозов, строительство которых было заказано в первом квартале этого года, составила 5,9 млн тонн. Это два раз больше показателя четвертый квартала 2019 года и в 10 раз больше, чем за первый квартал прошлого года. Такие данные приводит Pulse со ссылкой на отчет Clarksons Research.

    Это самый высокий объем заказов за последние 14 лет, начиная с третьего квартала 200 года, года рынок грузоперевозок достиг своего пика.

    Суммарная вместимость контейнеровозов, заказанных в первом квартале этого года, составила 1,39 млн TEU. В 3-м квартале 2007 года этот показатель составил 1,37 млн TEU. Средняя вместимость контейнеровозов увеличилась до 10,1 тыс. TEU (с 8,4 тыс. TEU в 2007 году).

    Корейские верфи доминируют в мировом портфеле заказов на новые контейнеровозы. Samsung Samsung Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE), Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) с начала года получили заказы на 62 контейнеровоза. В марте корейцы получили 34 заказа на мегаконтейнеровозы из 52 – вместимостью более 12 тыс. TEU.

    Clarksons Research пересмотрел свой прогноз заказов на новые контейнеровозы на этот год в сторону повышения – до 130 судов. В сентябре прошлого года агентство оценило мировой портфель заказов на 2021 год в 60 судов.

    По прогнозам Clarksons Research, значительно вырастут заказы на новые 15-тысячники.

    Летом 2019 года заказы на строительство контейнеровозов упали до исторического минимума. Эксперты прогнозировали замедление притока новых заказов.


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