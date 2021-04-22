На стажировку – к родителям на работу

Geodis запускает программу стажировок «Jump’In» для поддержки молодых кадров, сообщили SeaNews в компании.

«В условиях пандемии, когда молодым специалистам сложнее начинать свой профессиональный путь, я искренне считаю своим долгом помогать молодому поколению найти свое место. Мы запускаем международную программу стажировок «Jump’In» для родственников наших сотрудников, чтобы по окончании учебы они могли присоединиться к нашей команде. Мы предлагаем молодежи учиться у экспертов в области логистики и вместе строить будущее логистики, – сказала CEO Geodis Мари-Кристин Ломбард. – Geodis – это отличное место для работы и обучения в самом сердце сектора, который имеет фундаментальное значение для глобальной экономики.

Компания предлагает стажировки в Европе, Азии и Америке по всем направлениям своей деятельности: экспедирование грузов, дистрибуция и экспресс-доставка, автомобильные перевозки и оптимизация цепочек поставок. Продолжительность стажировки составляет 3 месяца.