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На Сахалине хотят построить комплекс по производству низкоуглеродного водорода
22.04.2021

На Сахалине хотят построить комплекс по производству низкоуглеродного водорода

    • «Русатом Оверсиз», французский производитель промышленных газов Air Liquide, и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество с целью изучения возможности организации производства низкоуглеродного водорода в Сахалинской области, сообщает пресс-служба Концерна «Росатом».

    «Это сотрудничество, нацеленное на рост и декарбонизацию способствующее реализации целей Сахалинской области по достижению углеродной нейтральности к 2025 году. Это первый шаг к созданию эффективной и устойчивой в развитии промышленности, и мы готовы внести свой вклад за счет уникальных технологических и инновационных решений компании Air Liquide для поддержания целей Российской Федерации в области энергоперехода», – сказала генеральный директор Air Liquide в России Марилен Тюркотт.

    «В перспективе создание комплекса по производству низкоуглеродного водорода на острове Сахалин открывает возможности для его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы планируем уже до конца 2021 года получить результаты технико-экономической оценки проекта и первичную проектную документацию, после чего сможем принять максимально эффективное решение об объемах производства водорода. Ожидается, что они могут составить от 30 до 100 тысяч тонн в год», – заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

    «Сегодня Сахалинская область становится площадкой для проведения эксперимента по достижению углеродной нейтральности. Мы планируем запустить новые инвестиционные проекты, которые в том числе будут способствовать решению этой задачи. И будем рады приветствовать Росатом, Air Liquide как потенциальных инвесторов, если они примут решение осуществить этот проект на острове. Мы минимизировали административные барьеры: сократили время на выдачу разрешений на строительство, регистрацию предприятий, постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Подписанный меморандум подтверждает нашу готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству», – подытожил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

     


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