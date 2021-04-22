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Euronav построит два крупнотоннажных танкера на аммиаке
22.04.2021

Euronav построит два крупнотоннажных танкера на аммиаке

    • Euronav и Hyundai Samho подписали контракт на строительство двух крупнотоннажных танкеров, работающих на СПГ и аммиаке, с опционом еще на одно судно.

    Суда будут оснащены скрубберами и системой очистки балластных вод. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2022 – начало 2023 года.

    Стоимость двух танкеров оценивается в 186 млн долларов, из них 4,2 млн пойдут на дополнение и модернизацию стандартных спецификаций.

    «В настоящее время соотношение объема заказов на новые танкеры к действующему флоту остается на рекордно низком уровне. Рост заказов на суда других типов привела к сокращению имеющихся мощностей для строительства крупнотоннажных танкеров, а в нашем сегменте необходимо заменить возрастные суда на более крупные и экологичные», – отмечают в Euronav.

    «Это должны быть танкеры не только энергоэффективные, но и с возможностью переоборудования для использования в качестве топлива СПГ и аммиака. В настоящее время на вторичном рынке таких судов нет. Кроме того, в связи с повышением цен на сталь и ограниченными до 2024 года мощностями верфей, мы решили воспользоваться возникшей возможностью обновить флот двумя или тремя крупнотоннажными танкерами, которые заменят старые суда», – сказал CEO Euronav Хуго Де Ступ.


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