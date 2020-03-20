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Первый в этом году рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть»
20.03.2020

Первый в этом году рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть»

    • Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из морского порта Архангельск в направлении Гыданского полуострова. На борту судна более 20 тыс. фрахтовых тонн разнородного генерального груза для проекта «Арктик СПГ 2», сообщает пресс-служба «Росатомфлота».

    «Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в свой первый рейс в этом году, – рассказал первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В Санкт-Петербурге был успешно выполнен плановый доковый ремонт судна. Контейнеровоз готов к работе в высоких широтах. Переход до места выгрузки займет меньше шести суток». 

    На месторождение «Утреннее» контейнеровоз «Севморпуть» доставит продукцию отечественных предприятий: железобетонные изделия, трубную продукцию, металлоконструкции, строительную технику и электротехническое оборудование.   

    «Маршрут к месторождению «Утреннее» хорошо знаком экипажу, – отметил капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Олег Марков. – В прошлом году выполнили два подобных рейса. Для проекта «Арктик СПГ 2» мы снова доставим объемный груз. Экипаж «Севморпути» обеспечивает выгрузку кранами, установленными на судне».


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