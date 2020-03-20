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Инвесторы в арктические проекты получат налоговые льготы
20.03.2020

Инвесторы в арктические проекты получат налоговые льготы

    • Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ, которые позволят стимулировать реализацию новых проектов по добыче углеводородного сырья в Арктической зоне России.

    Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, законом предусматривается применение пониженной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на новых морских месторождениях углеводородного сырья, расположенных на 50 и более процентах своей площади в море Лаптевых, Карском, Печорском, Белом, Баренцевом, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом и Японском морях – 5% для нефти в течение 15 лет с начала промышленной добычи, дата которой приходится на период не ранее 1 января 2020 года.

    Для создания новой нефтяной провинции в Восточной Арктике, охватывающей Чукотку, север Красноярского края и Якутии, предполагается применение нулевого НДПИ в течение первых 12 лет, начиная с 13 года по 17 год – поэтапный выход на полную ставку.

    Кроме того, для проектов в сфере производства сжиженного природного газа и газохимической продукции введен НДПИ в размере 0 рублей в течение 12 лет при добыче газа в Архангельской области, Коми, Якутии, Красноярском крае, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.

    Вводится также налоговый вычет из НДПИ для действующих проектов на Таймырском полуострове с целью направления этих средств на создание и развитие дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры. Кроме того, предлагается снижение до нуля налога на прибыль, что позволит поддержать проекты, не связанные с добычей полезных ископаемых.


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