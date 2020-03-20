Грузооборот российских портов в феврале

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в феврале 2020 года остался практически на уровне февраля прошлого года (-0,3%).
Каботаж снизился на 1,3%, импорт и экспорт сократились незначительно на 0,4% и 0,6% соответственно. Транзит увеличился на 2,8%.
В структуре грузооборота всех морских портов России более половины приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 33,4% и 20,3% соответственно. Третьим по объемам грузом был уголь и кокс, на которые в феврале 2020 года приходилось 18%.
Самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых увеличилась на 59,8%. Пищевого налива было обработано на 54,8% больше, чем в феврале прошлого года, оборот металлолома вырос на 44,8%.
Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке грузов на паромах (-33,3%), химических и минеральных удобрений (-26,8%), а также накатных (ро-ро) грузов (-21,4%).
В феврале этого года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,6%, Азово-Черноморский бассейн обработал 29,5%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 24,6%, 12,2% и 1,1% соответственно.
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