Финансовые показатели Zim

Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2019 год.

Контейнерные перевозки – динамичная отрасль, которая в последние годы характеризуется нестабильностью из-за волатильных фрахтовых ставок и цен на бункер. Нестабильность на рынке, в том числе неопределенность в мировой торговле, в основном из-за введенных с США торговых ограничений и недавней вспышки коронавируса, продолжает оказывать влияние на рыночную конъюнктуру, отмечают в компании.

Итоги 2019 года

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам года составил 2,8 млн TEU, на 3,2% меньше, чем в 2018 году. Средняя величина ставки составляла 1009 долларов за TEU, на 3,7% выше, чем годом ранее.

Выручка в 2019 году выросла на 1,6% до 3,3 млрд долларов. Показатель EBITDA составил 399,7 млн долларов, в 3,2 раза выше, чем в 2018 году, скорректированная EBITDA увеличилась в 2,6 раза до 385,9 млн долларов.

Операционная прибыль составила 153 млн долларов против операционного убытка 23,2 млн долларов годом ранее, скорректированная операционная прибыль увеличилась в 3,8 раза до 148,9 млн долларов.

Чистый убыток снизился на 89,2% и составил 13 млн долларов, скорректированный чистый убыток сократился на 92,8% до 3,2 млн долларов.

Итоги 4 квартала 2019 года

В четвертом квартале 2019 года Zim перевез 698 тыс. TEU, на 2,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Средняя фрахтовая ставка составляла 1017 долларов за TEU, на 3% ниже, чем годом ранее.

Выручка за квартал снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 2,7% до 827,3 млн долларов. Показатель EBITDA увеличился в 2,6 раза до 114,7 млн долларов, скорректированная EBITDA – в 2,4 раза до 115,4 млн долларов.

Операционная прибыль составила 44,6 млн долларов против операционного убытка 22,6 млн долларов годом ранее, скорректированная операционная прибыль выросла в 2,3 раза до 47,4 млн долларов.

Чистая прибыль составила 1,2 млн долларов против чистого убытка 46 млн долларов в 4 квартале 2018 года, скорректированная чистая прибыль выросла в 9,5 раз до 7,6 млн долларов.