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CMA CGM получила добро от ЕК
20.03.2020

CMA CGM получила добро от ЕК

    • CMA CGM и China Merchants Port (CMP) получили одобрение Европейской комиссии на передачу долей в десяти портовых терминалах своему совместному предприятию Terminal Link.

    Как сообщает World Maritime, 19 марта 2020 года Европейская комиссия одобрила сделку в соответствии с регламентом ЕС о слияниях.

    Напомним, что в конце прошлого года CMA CGM подписал соглашение с China Merchants Port о продаже Terminal Link своей доли в 10 терминалах. Стоимость сделки составит 968 млн долларов. Закрытие сделки планировалось весной 2020 года.  

    Terminal Link – это совместное предприятие CMA CGM и China Merchants Port, которое было создано в 2013 году. 51% акций принадлежит CMA CGM, 49% – China Merchants Port.

    Пакет акций терминалов будет сначала перегруппирован под две дочерние компании CMA CGM, а именно, французскую CMA CGM Port Terminals и сингапурскую Terminal Link Holding, которые затем будут проданы компании Terminal Link.

    Терминалы расположены в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, Ямайке, на Украине, в Ираке и Нидерландах.

    Продажа является частью плана судоходной компании для сокращения задолженности и привлечения к середине 2020 года дополнительных денежных средств в размере более $2 млрд за счет продажи судов и долей в терминальных активах.


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